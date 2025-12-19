¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤¹¤®¤ë¡×à¥°¥é¥Ó¥¢³¦¥é¥¹¥Ü¥¹áËÅç¿´ºù¡¢Á¯¤ä¤«¥Ô¥ó¥¯¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
Æü¾Æ¤±¤·¤¿È©¡¢ÂçÃÀ¤Ë¤¢¤é¤ï
¡¡à¥°¥é¥Ó¥¢³¦ºÇ¶¯¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹á¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä½÷Í¥¤ÎËÅç¿´ºù(¤³¤³¤í¡¢22)¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯1·î29ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥é¥Ó¥¢»¨»ï¡Ö¥¢¥Ã¥×¥È¥¥¥Ü¡¼¥¤¡×(UTBG¡¢¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹)¤Ø¤ÎÉ½»æŽ¥´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ðÃÎ¡£
¡¡Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ö¡¼¥²¥ó¥Ó¥ê¥¢¤¬ºé¤¸Ø¤ë²¼¤ÇÆ±¿§¤Î¥Ó¥¥Ë¤ÇÂçÃÀ¤ËÆü¾Æ¤±¤·¤¿È©¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤ª½é¤ÎUTBG¤µ¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°µ´¬¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ë¡Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¹¤´¡×¡Ö¤ª²Ö¤è¤ê¤â·¯¤ÎÊý¤¬åºÎï¤À¤è¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Ä¶²Ä°¦¤¤¤¤¡×¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤¹¤®¤ë¤¼¤§¡Á¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÈÂÎ¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä¿ÍÎà¤ÎÊõ¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ËÅç¤Ï¹â¹»2Ç¯¤À¤Ã¤¿2020Ç¯¤«¤é4Ç¯´Ö¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×Æâ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¤¥Þ¥É¥¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£23Ç¯¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£