１１月に活動復帰したお笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が約１年１０カ月ぶりにテレビに復帰することが１９日、分かった。この日、ＢＳよしもとの公式サイトで３１日に「大晦日の超緊急特番！今、話題のダウンタウンプラスを徹底解剖スペシャル」（午後３・３０）と題した番組を放送することが発表され、出演者欄に松本の名が記された。

内容は文字通り、松本の活動復帰場所となった独自の有料配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」のオリジナルコンテンツの見どころを厳選して紹介する。「生配信、大喜利、トーク、ロケ、スタジオ企画など多彩なラインナップの魅力に触れながら『何が見られるのか？』という疑問を一気に解決。初めての方から利用中の方まで楽しめる、ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋の魅力をたっぷり紹介します！」と説明された。

松本は昨年１月に活動を休止し、地上波はレギュラーだったＴＢＳ系「クレイジージャーニー」の同２月１９日放送回から姿を消していた。

そして今年の１１月１日に同サービスの配信とともに活動復帰。初コンテンツとして実施した生配信では「松本動きました」と第一声。観客からの歓迎ムードに思わず目を潤ませた中「待ってくれている人もいっぱいいたし、皆さんの時間を止めてしまった。たくさんの芸人仲間とか、後輩を巻き込んだりとかしました。テレビスタッフにもすごく迷惑をかけたと思うし、これ以上迷惑をかけられない」と謝罪。「だからこそ、この場を作った。そんな人もいっぱい出られるようなプラットフォームができたと思っている。今、僕が思うのは感謝です」と語った。

同サービスは受け付け開始からわずか２０日間で登録者が５０万人を突破していることが判明。久しぶりのテレビで、サービスへの思いとともに何を語るのか注目が集まる。