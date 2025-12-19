【なだれ注意報】北海道・稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町などに発表（雪崩注意報） 19日16:09時点
気象台は、午後4時9分に、なだれ注意報を稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町などに発表（雪崩注意報） 19日16:09時点
宗谷地方では、19日夜遅くから20日明け方まで強風に、20日明け方から融雪による土砂災害に、21日までなだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■稚内市
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■猿払村
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■中頓別町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■枝幸町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■豊富町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■礼文町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■利尻町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■利尻富士町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■幌延町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意