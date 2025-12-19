【広州＝遠藤信葉】香港紙・文匯報によると、香港中心部の外貨両替店で、日本円の現金約１０億円が強盗された事件で、警察は、犯人が現金輸送ルートなどについて事前に把握していた可能性があるとみて捜査している。

報道によると、被害にあった両替店は長年、日本円から香港ドルへの両替を行っている。奪われた現金は、１人の顧客から預かっていたものという。これまで同店が強盗被害に遭ったことはなかった。

複数の香港メディアによると、事件の目撃者は、犯人が被害者に刃物を突きつけて現金を奪い、車で走り去るまでの時間は１０秒あまりだったと証言している。目撃者は「助けを求める声は聞こえなかった」と話したという。

文匯報によると、事件は１８日午前９時頃、香港島・上環で発生。外貨両替店の店員が約１０億円の日本円を四つのスーツケースに入れて銀行に運んでいたところ、３人に奪われた。３人は、運転手が待機していた乗用車で逃走した。

被害者の通報で駆け付けた警察が、近くで大量の日本円が入ったスーツケースを持った中国人の男（４３）を拘束。犯行に使われたとみられる乗用車が乗り捨てられているのも発見した。