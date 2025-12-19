東京美容外科の統括院長、麻生泰氏が19日、X（旧ツイッター）を更新。韓国発の4人組ガールズグループaespaの一部メンバーがSNSに投稿した内容をめぐる批判に異を唱えた。

aespaは今年大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分）に初出場することが発表されたが、過去に一部メンバーがSNSに投稿した内容に、第2次大戦中に日本に落とされた原爆をやゆするものがあったなどとして、出場中止を求める声があがり、署名活動が行われるなどしていた。

麻生氏は、当該メンバーの投稿とされるキャプチャー画像を貼り付け、「aespaの原爆キノコ雲ランプを批判してる人達、言いがかりにも程があるね」と言及。「何故に日韓友好に水を差したがる 反韓や反日がこんなにも多いのか悲しくなるよ」と批判にくぎをさした。

続けて「この商品を反日目的で買わないでしょ」と当該メンバーを擁護し、「紅白に韓国タレントが出るなんて画期的で素晴らしい事 日本の文化芸術に寛容で世界平和に対する姿勢を僕は評価したいです。NHKの判断を支持します」とつづった。

NHKは17日、都内の同局で定例会見を行い、aespaメンバーの投稿について「（やゆするような）意図はなかったことを確認しております。出場予定に変更はございません」と回答。山名啓雄メディア総局長も「出場していただく予定です」と語った。