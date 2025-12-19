SKY−HI（AAA日高光啓＝39）が19日、TOKYO FM「JUMP UP MELODIES」（金曜午後1時）にゲストとして生出演し、一部報道について謝罪した。

SKY−HIは、パーソナリティーのTHE RAMPAGE陣（30）から紹介され登場すると、「お騒がせしておりまして申し訳ございません。日高です。よろしくお願いします。SKY−HIです」と謝罪して自己紹介した。その後は先週12日に誕生日を迎えたことに関して話すなど、報道にふれることなく進行した。

SKY−HIをめぐっては、「NEWSポストセブン」がこの日、「アイドル活動を行う未成年の少女」を、深夜に複数回自宅に呼び出していたことなどを報じていた。

自身が社長を務め、BE：FIRSTらやHANAらが所属する「BMSG」はこの日、声明を発表し「報道にあります内容につきましては、相手方保護者の方のご承諾を得ていたと認識していたとはいえ、未成年の方に対して不適切な時間帯に面会を行うなど、一般社会の常識とは乖離（かいり）した軽率な行動でありました」としていた。