FUJIWARA藤本敏史、娘との手繋ぎショット＆作ってくれた料理披露「世界で1番ウマイ幸せ料理」
【モデルプレス＝2025/12/19】お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史が12月18日、自身のInstagramを更新。娘たちの手料理と手繋ぎショットを公開した。
【写真】55歳人気芸人「まだ手繋いでくれた」娘との2ショット公開
藤本は「今日55歳になりました！」と自身の誕生日を報告。バースデーケーキを手に、娘2人と同じポーズで撮影した3ショットを投稿した。「誕生日の1番の楽しみは娘2人の手料理！」と娘たちが一生懸命作った「スパゲティポロネーゼ」や「ウィンナー春巻き」なども披露し、「世界で1番ウマイ幸せ料理だわ！」と喜びを表現。また、娘と手を繋いだ仲睦まじい写真も公開し、「まだ手繋いでくれた いつまで繋いでくれんねやろ」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「素敵な関係」「最高の誕生日ですね」「絆感じる」「ほろりと泣ける」といったコメントが寄せられている。
藤本は元タレントの木下優樹菜と2010年8月に結婚し、2012年8月に長女、2015年11月に次女が誕生。2019年12月に離婚したが、木下が親権を持つ長女と次女とは現在も交流が続いている。（modelpress編集部）
