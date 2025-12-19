2025年12月18日放送のバラエティー番組「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」（TBS系）で、俳優の小泉孝太郎さんが、弟で防衛大臣の小泉進次郎氏とのエピソードを明かす一幕があった。

「僕の弟が、農林水産関係の仕事を一時期してたんですよ」

「個人的な今年の漢字」というトークテーマで、小泉さんが挙げたのは「米」。理由をこう語った。

「僕の弟が、農林水産関係の仕事を一時期してたんですよ。令和のコメ騒動があったじゃないですか。本当に進次郎と、お米に関する日本が抱える問題を、けっこう話したんです」

進次郎氏とのそんな会話の後、小泉さんはグルメロケの番組にも出演しているが、「『ササニシキおいしいですね』『コシヒカリおいしいですね』『白いごはんってやっぱりおいしいですね』と言えなくなっちゃって」という。

お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一さんは「軽々しくしゃべっていいもんなんかな、みたいな感じになっちゃって」とうなずいていた。

それだけに、小泉さんは「（進次郎氏が）農林水産（大臣）辞めた時、すっごい楽になりました」と付け足し、スタジオの笑いを誘っていた。