関東はこの先1週間は、天気が短い周期で変わる。明日20日〜明後日21日と24日クリスマスイブは雨で、雨や風の強まる所も。寒暖差も大きいため、体調管理に注意が必要。1月1日は晴れて、初日の出が拝めそう。

明日20日の夜から明後日21日は雨 まとまった雨や横殴りの雨

明日20日(土)本州付近を前線が通過するため、関東は夜から雨が降りだすでしょう。明後日21日(日)は雨が降ったりやんだりで、日中は南部を中心にザッと雨の降り方が強まる所もありそうです。

沿岸では風が強まり、横殴りの雨になることもあるでしょう。傘だけでなく、レインコートやレインブーツなどの雨対策があると良さそうです。また、車を運転される方は見通しが悪くなるため、安全運転を心がけてください。





標高の高い所でも雨が降るため、北部山沿いなど雪が積もっている所では、なだれや落雪に注意が必要です。

24日(水)イブも雨 25日(木)クリスマスの夜は天気回復

天気は短い周期で変わります。

24日(水)クリスマスイブは、再び本州付近を前線が通過します。断続的に雨が降り、前線が通過するタイミングで雨脚が強まる所もあるでしょう。イルミネーションを楽しむには、傘が必要です。



25日(木)クリスマスは次第に雨が止み、夜は天気が回復してくるでしょう。きれいなイルミネーションを見ることができそうです。

寒暖差が大きい一週間 体調管理に注意

この先は寒暖差が大きく、服装選びの難しい一週間になりそうです。



明日20日(土)から暖かい空気が流れ込み、21日(日)は雨でも東京都心で17度まで上がるでしょう。ただ、夜は北よりの風に変わり、グッと気温が下がるでしょう。



22日(月)と23日(火)はこの時期本来の寒さに戻りそうです。特に、23日(火)の朝は、東京都心でも1℃まで下がり、今季一番の冷え込みになるでしょう。厚手のコートにマフラーや手袋などで寒さ対策をしっかりと行ってください。



24日(水)クリスマスイブは冷たい雨が降り、冬の装いが活躍します。25日(木)クリスマスは寒さが少しだけ緩みますが、日差しが少ないため、防寒が必要です。

大晦日にかけて晴れる日が多い 元日は初日の出を拝める

大晦日にかけては晴れる日が多く、大掃除や年末年始の準備もはかどりそうです。



ただ、28日(日)は南岸低気圧の影響で雨が降り、内陸では雪が降ることもあるでしょう。まだ予報には幅があるため、雪の降る範囲やタイミングが変わる可能性もあります。最新の情報にご注意ください。



2026年1月1日(木)は晴れて、初日の出も拝めそうです。ただ、朝は冷えますので、防寒をしっかりとしてお出かけください。