◆フィギュアスケート全日本選手権 兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会 第１日（１９日東京代々木第一体育館）

２６年ミラノ・コルティナ五輪の日本代表を決める全日本選手権が開幕。男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、２連覇を目指す鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は１０４・２７点だった。

４回転トーループ３回転トーループできっちり着氷。最後のトリプルアクセルでややバランスを崩すも上々の滑りで連覇へ好発進した。「全日本選手権のＳＰがそろえられないというのが数年の課題だったので。アクセルはできたと言っても大丈夫だと思う。練習通り自分の質でジャンプはすべてのエレメンツをこなせたと思うのでそこはすごく満足しています。自分のなかでは１０２点くらいかなと予想していたので、そこは大きく越えてきたのでうれしく思います」と

前回王者の鍵山は今季、ミラノ五輪前哨戦のＧＰファイナルで２位。日本勢上位２人に入り、五輪代表選考レースで大きく前進した。今大会で優勝すれば、一発で内定となる。前回銀メダルを獲得した２２年北京大会に続く五輪切符をかけたフリーは、２０日に行われる。