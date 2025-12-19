À¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¤È½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¥³¥á¥ó¥ÈÈ¯É½¡ÖÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸²á¤Á·«¤êÊÖ¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢¹ÔÆ°¤ÈÀ¸³è²þ¤á¡¢¼«³Ð¤·¤¿Æü¡¹¤òÀ¿¼Â¤Ë¡×¤ÈÀÀ¤¦
¡¡ÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡Ê£²£¶¡Ë¤Ë¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï£±£¹Æü¡¢¹´¶Ø·º£±Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½£³Ç¯¡Êµá·º¹´¶Ø·º£±Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£È½·è¤ò¼õ¤±¡¢À¶¿åÈï¹ð¤ÈÀ¶¿åÈï¹ð¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹ºî¡×¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡À¶¿åÈï¹ð¤Ï¡Ö¼«¤é¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌ¤½Ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«³Ð¤äÀÕÇ¤´¶¤ò·ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¼Õºá¡£¡ÖÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤ÈÀ¸³è¤ò²þ¤á¡¢¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼«³Ð¤·¤¿Æü¡¹¤òÀ¿¼Â¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£Æ±»öÌ³½ê¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤¬¹¹À¸¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¡¢¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤¢¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¶¿åÈï¹ð¤Ï£¹·î£³Æü¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¼«Âð¤ÇÂçËã£°¡¦£³£¹£²¥°¥é¥à¤ò½ê»ý¤·¤¿¡£À¶¿åÈï¹ð¤Ï±Ç²è¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡×¤ä¡ÖÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¡¢£Ô£Â£Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö£±£¹ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢»ä¤ÎÌµÀÕÇ¤¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤ËÆüº¢¤è¤ê³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»ö·ï¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤ì¤Û¤É·Ã¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¡¢²þ¤á¤ÆÄË´¶¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¤é¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌ¤½Ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«³Ð¤äÀÕÇ¤´¶¤ò·ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÈ½·è¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢ÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤ÈÀ¸³è¤ò²þ¤á¡¢¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼«³Ð¤·¤¿Æü¡¹¤òÀ¿¼Â¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥¹ºî¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
ËÜÆü¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌé¤ËÂÐ¤·¡¢È½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ·ï¤Ë¤è¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Î½Å¤µ¤òÄË´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬¹¹À¸¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¡¢¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤¢¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ°ú¤Â³¤¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¡Ê¤ï¡Ë¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£