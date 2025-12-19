今年デビュー40周年を迎えた歌手の南野陽子が18日、東京・グランドプリンスホテル新高輪「飛天」で、自身初となるディナーショーを開催した。

幕が開くと、クリスマスを彩る鮮やかな赤のドレス姿で登場した南野は、名曲「八重歯のサンタクロース」で華やかにオープニングを飾った。中盤、観客を驚かせたのはディナーショーとしては異例の「ファッションショー」の演出。SNSで人気を誇るメンズモデルユニット「おじフェス」の4人がスーツ姿でランウェイに登場すると、会場は驚きと歓声が入り混じった。

南野はこの斬新な演出について「この飛天という大きな会場で何をやろうかなと考えていました。そこでファッションショーを」と自ら提案したことを明かし「後ろから惚れ惚れと見ていました」と茶目っ気たっぷりにコメントした。

終盤には、南野自身が作詞を手がけた新曲「君が笑う日。」を披露。サビに盛り込まれた「君はオバさん、僕はオジさん」という印象的なフレーズに合わせ、おじフェスの面々と共にコミカルなダンスを披露すると、ファンも手拍子や振り付けをマネするなど、会場の盛り上がりは最高潮に達した。

最後に「とっても楽しい時間が過ごせましたし、みなさんからたくさんのパワーをいただきました」と感謝を述べた南野。40周年を経てもなお、新たな挑戦を続ける“ナンノ”の進化を見せつけるディナーショーとなった。