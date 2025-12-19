高市政権の幹部の1人が核兵器を保有すべきとの考えを示した事について、木原官房長官は非核三原則の方針は堅持していく姿勢を強調しました。

木原官房長官

「個別の報道の逐一についてコメントすることは差し控えさせていただきます。政府としては非核三原則を政策上の方針として堅持しているということは申し上げておきます」

高市政権の幹部の1人は18日、記者団に対し、「個人の思い」とした上で、核保有が必要との考えを示しました。

木原長官は発言に対するコメントは控えると繰り返した上で、「唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向けて取り組みを進めていく」と強調しました。

一方、この幹部の責任論については、言及を避けました。

自民党 中谷前防衛相

「政府の立場として個人的な意見を、軽々に言うということは控えるべきであって、発言が公になった以上、しかるべき対応をしなければいけない」

一方、自民党の中谷前防衛相は、辞任も含め責任を取るべきとの考えを示しました。

公明党 斉藤代表

「罷免に値する重大な発言だと思います。適格性に欠いている」

公明党の斉藤代表は「核保有は日本の外交的孤立を招くだけでなく、かえって日本の安全保障環境を劇的に悪化させる」として、幹部の罷免を求めました。

また、立憲民主党の野田代表も「こうした考えの人間が首相の側にいることが問題だ」として「速やかに辞任するのが妥当」と指摘しました。