きょう東証グロース市場に新規上場したパワーエックス<485A.T>は、午前９時１０分に公開価格１２２０円を９０円（７．４％）下回る１１３０円で初値をつけた。市場でも関心の高い系統用蓄電池システム製造会社であることから初値形成後も買いを集め、午前中にストップ高の１４３０円に上昇。その後も買いを集めそのまま取引を終えた。



一方、東証スタンダード市場に新規上場したギミック<475A.T>は、午前９時６分に公開価格１１５０円を６０円（５．２％）下回る１０９０円で初値をつけた。１０時２８分に１２４９円の高値をつけるとその後は１１５０円近辺でもみ合いとなり、１１６７円で取引を終えた。



同じく東証スタンダード市場に新規上場した辻・本郷ＩＴコンサルティング<476A.T>は、午前１０時５２分に公開価格１８５０円を１１３０円（６１．１％）上回る２９８０円で初値をつけた。１１時８分に３３２５円の高値をつけるとその後は軟化し、午後３時７分には２８００円に下落した。その後はもみ合い２８１０円で取引を終えた。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS