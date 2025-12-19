来週の主なマーケットイベント
◎経済統計・イベントなど
◇１２月２２日
１６：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
１６：００ 英・経常収支
※米・２年物国債入札
◇１２月２３日
０９：３０ 豪・豪中央銀行が金融政策会合議事要旨公表
１６：００ 独・輸入物価指数
２２：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
２２：３０ 米・耐久財受注
２３：１５ 米・鉱工業生産
２３：１５ 米・設備稼働率
※日・閣議
※米・５年物国債入札
◇１２月２４日
００：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
００：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数
０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合議事要旨
１４：００ 日・景気動向指数（改定値）
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
※米・７年物国債入札
※クリスマスの前日で米株式・商品・債券市場が短縮取引
※ドイツ，スイス，フィリピン市場が休場
◇１２月２５日
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・２年物利付国債の入札
１４：００ 日・新設住宅着工戸数
※クリスマスの祝日で米国市場が休場
※イギリス，フランス，ドイツ，オーストラリア，スイス，韓国，台湾，香港，インド，マレーシア，シンガポール，インドネシア，フィリピン，ニュージーランド市場などが休場
◇１２月２６日
０８：３０ 日・失業率
０８：３０ 日・有効求人倍率
０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数
０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）
０８：５０ 日・商業動態統計
※日・閣議
※イギリス，フランス，ドイツ，オーストラリア，香港，ニュージーランド市場が休場
◎決算発表・新規上場など
○１２月２２日
決算発表：大光<3160>，あさひ<3333>，しまむら<8227>
※東証グロース上場：スタートライン<477A>
○１２月２３日
決算発表：ＹＥデジタル<2354>
※東証スタンダード上場：テラテクノロジー<483A>
○１２月２４日
決算発表：ニイタカ<4465>，ＮａＩＴＯ<7624>，セキチュー<9976>
※東証グロース上場：フツパー<478A>，ＰＲＯＮＩ<479A>
○１２月２５日
決算発表：ファマライズ<2796>，ミタチ<3321>，クスリアオキ<3549>，瑞光<6279>，オプトエレ<6664>，ＦフォースＧ<7068>，ナガイレーベ<7447>，宝＆ＣＯ<7921>，象印<7965>，平和堂<8276>
※東証グロース上場：リブ・コンサルティング<480A>
○１２月２６日
決算発表：インテＧ<192A>，ハローズ<2742>，パレモ・ＨＤ<2778>，ＫＴＫ<3035>，ＤＣＭ<3050>，Ｊフロント<3086>，ＷＮＩウェザ<4825>，ＥＲＩＨＤ<6083>，マルマエ<6264>，壱番屋<7630>，三陽商<8011>，オークワ<8217>，日本プロセス<9651>，北恵<9872>
出所：MINKABU PRESS
◇１２月２２日
１６：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
１６：００ 英・経常収支
※米・２年物国債入札
◇１２月２３日
０９：３０ 豪・豪中央銀行が金融政策会合議事要旨公表
１６：００ 独・輸入物価指数
２２：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
２２：３０ 米・耐久財受注
２３：１５ 米・鉱工業生産
２３：１５ 米・設備稼働率
※日・閣議
※米・５年物国債入札
◇１２月２４日
００：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
００：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数
０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合議事要旨
１４：００ 日・景気動向指数（改定値）
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
※米・７年物国債入札
※クリスマスの前日で米株式・商品・債券市場が短縮取引
※ドイツ，スイス，フィリピン市場が休場
◇１２月２５日
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・２年物利付国債の入札
１４：００ 日・新設住宅着工戸数
※クリスマスの祝日で米国市場が休場
※イギリス，フランス，ドイツ，オーストラリア，スイス，韓国，台湾，香港，インド，マレーシア，シンガポール，インドネシア，フィリピン，ニュージーランド市場などが休場
◇１２月２６日
０８：３０ 日・失業率
０８：３０ 日・有効求人倍率
０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数
０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）
０８：５０ 日・商業動態統計
※日・閣議
※イギリス，フランス，ドイツ，オーストラリア，香港，ニュージーランド市場が休場
◎決算発表・新規上場など
○１２月２２日
決算発表：大光<3160>，あさひ<3333>，しまむら<8227>
※東証グロース上場：スタートライン<477A>
○１２月２３日
決算発表：ＹＥデジタル<2354>
※東証スタンダード上場：テラテクノロジー<483A>
○１２月２４日
決算発表：ニイタカ<4465>，ＮａＩＴＯ<7624>，セキチュー<9976>
※東証グロース上場：フツパー<478A>，ＰＲＯＮＩ<479A>
○１２月２５日
決算発表：ファマライズ<2796>，ミタチ<3321>，クスリアオキ<3549>，瑞光<6279>，オプトエレ<6664>，ＦフォースＧ<7068>，ナガイレーベ<7447>，宝＆ＣＯ<7921>，象印<7965>，平和堂<8276>
※東証グロース上場：リブ・コンサルティング<480A>
○１２月２６日
決算発表：インテＧ<192A>，ハローズ<2742>，パレモ・ＨＤ<2778>，ＫＴＫ<3035>，ＤＣＭ<3050>，Ｊフロント<3086>，ＷＮＩウェザ<4825>，ＥＲＩＨＤ<6083>，マルマエ<6264>，壱番屋<7630>，三陽商<8011>，オークワ<8217>，日本プロセス<9651>，北恵<9872>
出所：MINKABU PRESS