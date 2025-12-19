12月31日に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合）の曲目が発表となった。

King & Princeは、「What We Got ～奇跡はきみと～」をミッキーマウス、ミニーマウスとともにスペシャルステージでパフォーマンス。久保田利伸は、1986年に発表した「Missing」、1996年に発表した「LA・LA・LA LOVE SONG」、さらに今年発表した「1, 2, Play」という40周年の歴史を感じるスペシャルメドレーを披露する。

堺正章は、「さらば恋人」、「バン・バン・バン」（ザ・スパイダース）、「モンキー・マジック」（ゴダイゴ）、「プンスカピン！」（堺正章 & Rockon Social Club）という、放送100年、そして自身の歴史を振り返る楽曲をRockon Social Clubと共にメドレーで披露する。

また、TUBEは『紅白 夏の王様メドレー』をパフォーマンス。アルコ＆ピース、とにかく明るい安村、出場歌手もパフォーマンスに参加する。天童よしみのステージには、『大阪・関西万博』の公式キャラクター ミャクミャクが登場。『あんたの花道 ～ミャクミャクダンス SP～』と題して、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEもダンスで参加する。

ハンバート ハンバートは、現在放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）の主題歌「笑ったり転んだり」を披露。同作の主人公を演じる髙石あかりやトミー・バストウが“夫婦”で応援に駆けつける。さらに、オープニング映像を担当した写真家 川島小鳥による未公開写真も公開。

氷川きよしは、美空ひばりの「愛燦燦」を、美空の歌唱映像とともに披露。水森かおりは、大阪のご当地ソング「大阪恋しずく」のスペシャルバージョン「大阪恋しずく ～紅白ドミノチャレンジ 2025～」をパフォーマンス。ドミノ倒しで、2025年の出来事を振り返る。

LiSAは、映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の主題歌「残酷な夜に輝け」を披露。番組だけの『鬼滅の刃』スペシャル映像とともにパフォーマンスする。

（文＝リアルサウンド編集部）