東京株式（大引け）＝５０５円高と反発、日銀利上げ発表で一時上昇幅拡大 東京株式（大引け）＝５０５円高と反発、日銀利上げ発表で一時上昇幅拡大

１９日の東京株式市場で日経平均株価は反発。前日の米株高が好感されたほか、日銀の利上げ発表後に円安に振れたことで、日経平均株価は一時上昇幅を拡大する場面があった。



大引けの日経平均株価は前日比５０５円７１銭高の４万９５０７円２１銭。プライム市場の売買高概算は２７億４６６８万株。売買代金概算は６兆６４９９億円となった。値上がり銘柄数は１１６１と全体の約７２％、値下がり銘柄数は３８５、変わらずは６０銘柄だった。



前日の米国では１１月消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を下回ったことが好感され、ＮＹダウやナスダック指数が上昇した。これを受け、東京市場も値を上げてスタート。半導体関連などハイテク株を中心に買いが流入し堅調な値動きとなった。昼休み時間中に日銀は政策金利を０．７５％とする利上げを発表した。為替が円安方向に振れたことも追い風となり、後場に入ると日経平均株価は値を上げ、一時上昇幅は７００円を超えた。ただ、買い一巡後は上値が抑えられた。午後３時３０分からの植田日銀総裁の記者会見の内容を確かめたいとの見方も強く、大引けにかけ日経平均株価はやや伸び悩んだ。



個別銘柄では、ソフトバンクグループ<9984.T>やアドバンテスト<6857.T>、レーザーテック<6920.T>が高く、フジクラ<5803.T>や三菱重工業<7011.T>、ＩＨＩ<7013.T>が値を上げた。トヨタ自動車<7203.T>や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>、ファナック<6954.T>、日立製作所<6501.T>、武田薬品工業<4502.T>が堅調。住友電気工業<5802.T>やイビデン<4062.T>が買われた。



半面、キオクシアホールディングス<285A.T>やソニーグループ<6758.T>、任天堂<7974.T>が安く、ＴＤＫ<6762.T>や三井金属<5706.T>、キヤノン<7751.T>が値を下げた。パナソニック ホールディングス<6752.T>やセブン＆アイ・ホールディングス<3382.T>も軟調。ＳＢＩ新生銀行<8303.T>が下落した。



出所：MINKABU PRESS