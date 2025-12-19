Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、ドイツ・フランクフルトの中心部にある「ゲーテハウス」を訪れた際のオフショットが、日本テレビ『Google Pixel presents ANOTHER SKY』公式SNSで公開された。

【写真】ゲーテハウスを訪れた大森元貴 他【動画】クリスマスプレゼントを交換するMrs. GREEN APPLE

■大森元貴がドイツのゲーテハウスを訪問

12月20日に放送される『ANOTHER SKY』1時間スペシャルで、3人揃ってドイツを訪れるMrs. GREEN APPLE。メンバーそれぞれが行きたかった場所へ行く企画で、大森はドイツを代表する世界的な文豪・ゲーテの生まれ育った家を訪れた。

「ナハトムジーク」や「familie」など、ドイツ語のタイトルを付けた楽曲をリリースしてきたミセスにとっても、どこか特別な“つながり”を感じる場所で、大森は貴重な時間を過ごした。

公開されたのは、大きな天文時計をバックに手を前に組み、かしこまった雰囲気で佇んでいる大森のショット（1枚目）と、深いグリーンの壁に飾られた絵を眺める大森の後ろ姿を捉えたバックショット（2枚目）。これまで公開されてきたオフショットとは別衣装に身を包んでおり、グレーのハーフパンツに黒のロングブーツを合わせ、ダッフルコートを羽織った姿を披露している。

SNSでは「おしゃれで知的で思慮深い男、、、♡笑」「オシャレすぎ」「とってもお洒落！」「一枚目の時計みたいなものがクスシキのジャケ写にちょっとだけ似てる気がする…！」「大森元貴の歌詞といえば哲学」「1時間に収まるの？」「元貴さんかっこよ」「コートまさか100万円越えとは…」「赤い髪に眼鏡姿…かわいいとかっこいい過ぎる…」「大森さんの源が詰まってるんだね」など、様々な反響が寄せられている。

■大森元貴＆藤澤涼架＆若井滉斗がクリスマスプレゼントを交換！

また、大森、藤澤涼架、若井滉斗が3人でプレゼント交換する動画も公開。動画では、大森が3人の関係性について「プロの集団になることを夢見て、友達ではなくビジネスパートナーになろう。というところから始まっている」と明かし、10年経った今、改めて「友達ですね」と力強く語るインタビューも収められている。

■写真：ドイツを訪れたMrs. GREEN APPLEの3ショット