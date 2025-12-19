■塚田は半そで白Tシャツ、濱田は黒ダウンと対照的な格好でのツーショットも

【写真・動画】濱田崇裕と岩本照・菅田琳寧・塚田僚一の『SASUKE』オフショットなど①～②

TBS『SASUKE』公式SNSにて12月19日に誕生日を迎えたWEST.濱田崇裕（「濱」は異字体が正式表記）を祝福するポストが公開された。

「愛され濱ちゃんの『SASUKE2025』挑戦お楽しみに」という一言とともに濱田とSnow Man岩本照とのツーショット、B＆ZAI菅田琳寧とのツーショット、A.B.C-Z塚田僚一とのツーショットが公開されている。

4人はともに2025年12月24日から25日にかけて放送される『SASUKE2025』に出演する。冬の開催ということで、ダウンやパーカーなど黒系の暖かそうな服を着ているツーショットが多いなか、塚田は半そで白Tシャツ、濱田は黒ダウンと対照的な格好で並んだツーショットにも注目だ。

コメント欄には「濱田さんメロい」「ひーはま尊い」「ニコニコでかわいい」「『愛され濱ちゃん』のワードうれしい」などの声が集まっている。