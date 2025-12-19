ベビーカレンダー <7363> [東証Ｇ] が12月19日大引け後(16:00)に業績修正を発表。25年12月期の経常利益(非連結)を従来予想の7500万円→2億円(前期は4700万円)に2.7倍上方修正し、増益率が59.6％増→4.3倍に拡大し、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の経常損益も従来予想の2000万円の赤字→1億0500万円の黒字(前年同期は1800万円の黒字)に増額し、一転して黒字に浮上し、5.8倍増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2025年12月期第3四半期累計期間における業績は、主力であるメディア事業においてPV数が堅調に推移したことに加え、編集体制の質の向上及び効率化によって、収益性が当初想定を上回って推移しました。また、当期において検討していたM&Aについて、本日の取締役会において今期内の実施予定がないことを確認したことから、期末時点における業績見込みを精査した結果、営業利益、経常利益および当期純利益が前回公表予想を上回る見込みとなりました。これらの状況を踏まえ、通期業績予想を修正いたします。 なお、今回の業績予想の修正に伴う配当予想の変更はありません。（注）上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実 際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。開示すべき重要な事項 が発生した場合には速やかに業績への影響をお知らせいたします。

