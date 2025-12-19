◇FIVBバレーボール男子 世界クラブ選手権（12月16日〜22日、ブラジル）

バレーボールの世界最強クラブを決める、世界クラブ選手権。予選ラウンド最終戦を終え、石川祐希選手が所属するイタリアのペルージャと西田有志選手らが所属する大阪ブルテオン(以下大阪B)が準決勝進出をつかみました。

同じプールBに入ったペルージャと大阪B。直接対決を制した欧州王者のペルージャーは2連勝で日本時間18日、クルゼイロ(ブラジル)と対決し、3-0で1位通過を遂げました。

アジアチャンピオンズリーグジャパン2025準優勝の大阪Bは日本時間19日にスウェリー(リビア)と戦い甲斐優斗選手がチーム最多の19得点で貢献し、3-0で勝利しました。これで大阪Bは2位通過で準決勝進出です。

別プールからはペルージャと欧州チャンピオンズリーグの決勝でしのぎを削ったザビエルチェ(ポーランド)とヴォレイ・レナタ(ブラジル)が勝ち上がりました。

▽プールB最終戦試合結果

ペルージャ(イタリア)3-0クルゼイロ(ブラジル)

25-19/25-23/25-21

大阪B3-0スウェリー(リビア)

25-22/25-23/25-21

▽準決勝大阪Bーザビエルチェ(ポーランド)ペルージャーヴォレイ・レナタ(ブラジル）