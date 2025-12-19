【バレー】欧州王者・ペルージャに続き大阪ブルテオンが準決勝進出 次の顔合わせは両者勝ち進んだ先の決勝戦〈最強クラブ決定戦〉
◇FIVBバレーボール男子 世界クラブ選手権（12月16日〜22日、ブラジル）
バレーボールの世界最強クラブを決める、世界クラブ選手権。予選ラウンド最終戦を終え、石川祐希選手が所属するイタリアのペルージャと西田有志選手らが所属する大阪ブルテオン(以下大阪B)が準決勝進出をつかみました。
同じプールBに入ったペルージャと大阪B。直接対決を制した欧州王者のペルージャーは2連勝で日本時間18日、クルゼイロ(ブラジル)と対決し、3-0で1位通過を遂げました。
アジアチャンピオンズリーグジャパン2025準優勝の大阪Bは日本時間19日にスウェリー(リビア)と戦い甲斐優斗選手がチーム最多の19得点で貢献し、3-0で勝利しました。これで大阪Bは2位通過で準決勝進出です。
別プールからはペルージャと欧州チャンピオンズリーグの決勝でしのぎを削ったザビエルチェ(ポーランド)とヴォレイ・レナタ(ブラジル)が勝ち上がりました。
▽プールB最終戦試合結果
ペルージャ(イタリア)3-0クルゼイロ(ブラジル)
25-19/25-23/25-21
大阪B3-0スウェリー(リビア)
25-22/25-23/25-21
大阪Bーザビエルチェ(ポーランド)
ペルージャーヴォレイ・レナタ(ブラジル）