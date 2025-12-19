◇バドミントン ワールドツアーファイナルズ2025 女子シングルス

バドミントン・ワールドツアーファイナルズの女子シングルス3戦目が行われました。

今大会は各種目年間ポイント上位8人が出場し、年間王者を決める大会。2グループに分かれて総当たりのグループステージを行い、各グループの上位2人がノックアウト方式の決勝トーナメントに進出します。女子シングルスでは日本から山口茜選手と宮崎友花選手が出場しています。

2連勝で決勝トーナメント進出を決めている山口選手(世界ランク3位)は、同じく決勝T進出を決めている世界ランク1位で2024年パリ五輪金メダリストのアン・セヨン選手(韓国)と対戦します。ここまで30試合の対戦で15勝15敗同士となっているこの対戦。第1ゲームは21-14で先取した山口選手でしたが、以降勢いに乗ったセヨン選手の前に21-5、21-14で落とし敗戦。16敗目となりました。

同じグループで戦っていた宮崎選手(同ランク9位)はここまで2連敗。3戦目では、同ランク7位のプトゥリ・クスマ・ワルダニ選手(インドネシア)と対戦します。相手のミスも絡み得点を重ねる場面もありましたが、宮崎選手らしいショットをなかなか決められず。0-2(17-21、9-21)で敗れ、初のワールドツアーファイナルズを終えました。

最終戦を残して山口選手とアン・セヨン選手が2勝ずつで決勝トーナメント進出を決めています。

▽予選グループ 日本選手の結果

第1戦

山口茜2-0宮崎友花

(21-14/21-17)

第2戦

山口茜2-1プトゥリ・クスマ・ワルダニ(インドネシア)

(22-24/21-19/21-13)

宮崎友花0-2アン・セヨン選手(韓国)

(9-21/6-21)

第3戦山口茜1-2アン・セヨン選手(韓国)(21-14/5-21/14-21)宮崎友花0-2プトゥリ・クスマ・ワルダニ(インドネシア)(17-21/9-21)