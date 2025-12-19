Á´¹ñ·Ù»¡¡¢»ØÌ¾¼êÇÛ296¿ÍÅ¦È¯¡¡ÁÜºº¶¯²½·î´Ö¡¢Æ¨Ë´5Ç¯°Ê¾å¤â
¡¡·Ù»¡Ä£¤Ï19Æü¡¢»ØÌ¾¼êÇÛÍÆµ¿¼Ô¤ÎÁÜºº¶¯²½·î´Ö¤È¤·¤¿11·î¤È½àÈ÷´ü´Ö¤Î10·î¡¢Á´¹ñ¤Î·Ù»¡¤¬296¿Í¤òÅ¦È¯¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Å¦È¯¿Í¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç23¿ÍÁý¤¨¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á»¦¿Í¤Ê¤É¡Ö½ÅÍ×»ö·ï¡×¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»¡Ä£»ØÄê¤¬0¿Í¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©·Ù»ØÄê¤¬16¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å¦È¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Î©¤Á²ó¤êÀè¤ÎÁÜºº¤¬ºÇÂ¿¤Î186¿Í¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Î´é¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¤«¤é¸«¤Ä¤±¤ë¡Ö¸«Åö¤¿¤êÁÜºº¡×¤¬31¿Í¡¢¿¦Ì³¼ÁÌä¤¬17¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ¨Ë´´ü´Ö¤Ï6¥«·îÌ¤Ëþ¤¬277¿Í¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î9³äÄ¶¤òÀê¤á¤¿¡£5Ç¯°Ê¾å¤Ï2¿Í¤À¤Ã¤¿¡£