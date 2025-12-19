1²¯±ßÄ¶¤¨¤ëÃ¦ÀÇ¤ÇÍºáÈ½·è¡¡ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ²ñ¼ÒÂåÉ½¤é¡¢ÀçÂæÃÏºÛ
¡¡Ë¡¿ÍÀÇ¤ä¾ÃÈñÀÇ·×Ìó1²¯1ÀéËü±ß¤òÃ¦ÀÇ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡¿ÍÀÇË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÀçÂæ»Ô¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥àÈÎÇä²ñ¼Ò¡ÖBest¡¡means¡×¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌòÊ¡ÃÏ½Ó¹¨Èï¹ð¡Ê41¡Ë¤ËÀçÂæÃÏºÛ¤Ï19Æü¡¢Ä¨Ìò1Ç¯6·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¡Êµá·ºÄ¨Ìò1Ç¯6·î¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£Ë¡¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÆ±¼Ò¤ÏÈ³¶â2800Ëü±ß¡Êµá·ºÈ³¶â3400Ëü±ß¡Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò·ÐÍýÃ´Åö¤Îº´Æ£À¿Èï¹ð¡Ê58¡Ë¤ÏÄ¨Ìò8·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¡Êµá·ºÄ¨Ìò10·î¡Ë¡£ºç¸¶·ÉºÛÈ½Ä¹¤ÏÈ½·èÍýÍ³¤Ç¡ÖÊ£¿ô¤ÎÃ¦ÀÇ¥¹¥¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ½êÆÀ¤òÉÔÀµ¤Ë°µ½Ì¤·¤¿¼ê¸ý¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤«¤Ä¹ªÌ¯¤ÊÈÈ¹ÔÂÖÍÍ¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢½¤Àµ¿½¹ð¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢·º¤Î¼¹¹Ô¤òÍ±Í½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁêÅö¤È¤·¤¿¡£