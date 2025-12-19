フリーアナウンサーの神田愛花(45)が19日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。ゲストのプロ野球選手に驚きの質問を投げかける場面があった。

この日は5年ぶりの日本一に輝いたソフトバンクの野村勇内野手と川瀬晃内野手がゲストの勝手なイメージについて語る「ぽいぽいトーク」のコーナーに登場。

神田は野村に「野村選手ってまだ契約更改でサインされていない」と野村が16日の契約更改交渉で保留したことを確認すると、「1回目保留してみたから、そろそろ押してやってもいいかなあみたいな…」との驚きのイメージをぶつけてみせた。

MCの「ハライチ」澤部佑は「ここで発表してくれるのかなあ」とナーバスな問題であると心配したが、神田は「どうですか？そろそろ押してもいいかなあって…」とさらに追及。すると野村は苦笑しながらも「〇」の札を掲げてみせた。

「そうっすね。押すんで、上げてください！」とカメラ目線で訴えた。

神田が「これはもっと上げてくれっていうサインなワケですね」と確認すると、野村は「いやまあいろんな…。金額の交渉だけじゃなくていろんな話があるんで、まあ一旦。僕はちょっとすぐ決めれなかったんで、いろいろ考えてっていうので保留させてもらいました」と説明した。

野村は代理人はつけずに自身で交渉を行っているとし、澤部は「まあまあまあ。いろいろ評価聞いたり、来シーズンのこととか話を聞いたりっていうことで保留」とまとめた。

神田は「きょうこれお聞きしていいものかと思ったんですけれど、NGなかったんで。聞いちゃいました」と平然。「ハライチ」岩井勇気は「のちのち問題になるかもしれない」とツッコんで笑わせた。