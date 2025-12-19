12月19日までに、女優の伊東美咲が自身のInstagramを更新。雑誌撮影時のオフショットを公開し、話題となっている。

「写真には、パープルのニットを着用し、笑顔を見せる伊東さんが写っています。爪には赤のネイルがほどこされており、冬らしい暖かみのあるショットです」（芸能プロ関係者）

投稿にも《多幸感あふれるホリデーメイクをご紹介してます》と記され、クリスマスを目前に控え、美しさ全開の伊東が見られた。 オフショットの公開にファンも歓喜。コメント欄には絶賛の声があふれると同時に、こんなコメントも多く寄せられた。

《ビックリした！！中山美穂さんかと思った》

《ほんと、みぽりんかと思った》

2024年12月6日に不慮の事故で突然亡くなった女優で歌手の中山美穂さん。今回投稿された伊東の近影が、中山さんに似ていると言う声が相次いでいるのだ。

「伊東さんと中山さんは、これまでもファンの間で『似ている』と話題になったことがあります。今回アップされた伊東さんの横顔のショットは、ぱっちりとした大きい目元や微笑む表情が、中山さんの雰囲気に瓜二つと言っていいほど似ているのです」（前出・芸能プロ関係者）

ファンの間で騒然となった近影。Instagramで彼女自身が写る投稿はおよそ3カ月ぶりだが、その美貌は健在だ。

1999年にアサヒビールイメージガールに選ばれた伊東は、2000年に女優デビュー。映画『電車男』（2005年）などでブレイクしたが、2009年にパチンコメーカー社長と結婚。2010年、第1子出産を機に、子育てに専念するため活動を休止した。

「その後、2014年にはブログ開設と同時に、CMや雑誌を中心に活動を再開しています。現在女優業は休止しており、お子さんの教育のため、2019年ごろからハワイに移住。2024年8月にはシンガポールへの移住も報告しています。セレブな生活ぶりはInstagramでもたびたび投稿しており、日本と海外の二拠点生活を謳歌しているようです。

10月には旅のアイテムということで、伊東さんが愛用しているスキンケアアイテムもアップされました。日ごろから移動が多いなかでも、しっかりケアをしている様子がうかがえます。コツコツ努力を積み重ねることが、現在の美貌につながっているのでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

伊東の美しさは、衰えることを知らないようだ。