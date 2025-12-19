Image: Zapp2Photo / Shutterstock.com

今年のAI業界は凄まじいものがありました。大規模言語モデルのさらなる性能向上はもちろん、次々と発表されるデータセンター建設計画、人材獲得バトル、数々の訴訟、そして世界中の大企業によるAI市場への巨額投資…。AIバブルという言葉も頻繁に耳にしました。

…これ、いつまで続くのでしょう。少なくとも、来年はまだまだ多くの企業がAIへの投資を継続させるようです。

ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）が、広告ファームTeneoが毎年行なっている350企業（年間収益が10億ドル以上の企業が対象）のCEOアンケート調査の結果を報じています。それによれば、世界大手企業のCEO68％が、2026年のAI予算を上げるつもりだと回答。

一方で、同調査ではAIで利益が出せているのは半数以下なことも明らかに。ただし、Teneo調査では84％の企業トップがAIで利益が出るには半年以上かかると長期目線でいることもわかりました。

AI投資は循環してこそ？

WSJの解説者は、AI経済の循環投資が経済にとって不安要素になると解説。たとえばNVIDIAは今年、OpenAIに1億ドルの投資を発表していますが、これはOpenAIとオラクルによる大規模データセンター建設でNVIDIAのチップ大量購入へと繋がり、結果ぐるっと回って返ってくるという計算の上での投資です。が、このデータセンター建設には遅れが出ており、「返す」予定が想定より遅れる、いつになるかわからないかもしれないわけで…。これがWSJ解説者が指摘する不安要素です。

AIコスト＞AI利益

非AI企業も、AIツールをテスト的に続々採用しています。企業の人事、IT部門、マーケティングなどがAI力を試しているものの、果たしてそこにどれだけの手応えを感じているのか…。8月にマサチューセッツ工科大が公開した調査（企業役員15人へのインタビュー、社員350人へのアンケート、AI導入のレビュー300件を含む）によれば、AI化で利益を出せているのはわずか10分の1以下。95％の企業・団体で、AIツール導入によるメリットはゼロだとか…。

調査の結果から言えるのは、コスト＞利益ではあるものの、AIバブルは当面まだ膨らみそうだということ…。2025年、アメリカのGDP成長率の約4割をしめるAI関連ビジネス。アメリカの株式市場における上昇分の8割もこれらAI企業関連。今のアメリカ経済は、まさにAI頼みと言っても過言ではない状態です。来年には、大企業トップたちのいう「AI利益は半年以上かかる」の先行きが見えてきそうですけれど…。