カスタネットを上手に演奏する猫さんが可愛すぎると反響を呼んでいます。何やら音がする部屋を覗くと、こっそり練習をしていたそうで…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で2.3万回再生を突破し、「コソ練かわいすぎ」「黙々とカスタネット叩いてるのに笑ってしまった」「先生、凄い！天才です」といったコメントが寄せられました。

【動画：真っ暗な奥の部屋から『タンタンッ』と音→覗いてみたら…ネコの『可愛すぎる行動』】

聞こえてきたのは…？

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』に投稿されたのは、ミヌエットの「みにら」くんがまさかのカスタネットを叩いていた時の様子です。

ある日、電気もついていない奥の部屋から、タンタンタンッ…という音が聞こえてきたそう。

飼い主さんがそーっとドアを開けて覗くとみにらくんがいたそうで、すぐに電気をつけてみると…。

こっそり練習と上手すぎる演奏

眩しそうに瞬きをしたみにらくんの目の前にあったのは、音の正体であるカスタネット。どうやらひとりでこっそりと練習をしていたようで、ソフトタッチで連打してみせると、「どう？」と言いたげに可愛らしいお顔で見つめてきたといいます。

飼い主さんの手に乗ったカスタネットも、まるで演奏をするかのように器用に鳴らすみにらくん。再び床に置かれてからも熱心に練習を…と思いきや、少し叩いてはこちらをチラッ。飼い主さんによると「ごはんの時間をお知らせ」しているそうで、ベルのように使う賢いみにらくんに、つい笑ってしまいます。

食いしん坊なみにらくん

ご希望通りごはんをあげると、飼い主さんが「3日ぶりのめしなの？」とツッコんでしまうほどのがっつきっぷりだったそう。近くで撮影する飼い主さんに取られてしまうと思っているのか、横目で何度も気にしながら食べていたといいます。

お腹いっぱいになってからもまた練習をしていたそうで、とても上手に鳴らせるのは、こうして日々努力をしていたからなのかもしれません。みにらくんのカスタネットコンサートが開催されたら、ぜひ聴いてみたいものですね！

投稿には「演奏も上手だし、ごはんの催促もできるし、やるなぁ～みにら君w」「叩いた後、つぶらな瞳で見つめるのズルいな」「叩き方が早く飯を寄越せ！に聞こえるのは私だけではないと思いますww」「クリスマスパーティで演奏するのに練習してるのかな！？」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』では、愛され丸顔男子みにらくんの日常の様子が投稿されています。面白くて可愛いみにらくんの魅力たっぷりの動画を観ることができますよ。

