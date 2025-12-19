裏庭にやってくる子猫を保護した投稿者さん。家族に迎え入れるとあっという間に環境に慣れ、2年後、現在の姿がInstagramに投稿されると記事執筆時点で72万回再生を突破。コメント欄には「優しい方に出会えて良かった」「愛を感じます！」「かわいい♡天使みたいですね！」といった声が寄せられました！

【動画：『裏庭にやってくる小さな野良猫』を保護して２年…見違えるほどの成長ぶりに感動】

裏庭にやってくる子猫を保護→家族に

Instagramアカウント「mugi＊suzu＊kota(@shironeko_mugi)」さまでは、猫の「むぎ」ちゃん、「すず」ちゃん、「虎太郎」くんの日常が投稿されています。

むぎちゃんは投稿者さんの自宅の裏庭に母猫と一緒にやってきた小さな野良猫でした。しかしその後、母猫は姿を見せず、置いていかれてしまったのだと察したといいます。

頻繁に足を運ぶむぎちゃんのために、裏庭にご飯を置いていたという飼い主さん。

しかし、このまま放っておくわけにはいかないと思い立ち、保護することを決意。いつものようにご飯を食べにきたむぎちゃんを素手で保護し、お家へと迎え入れたのだそうです。

保護当日は、物陰に隠れてなかなか出てきてくれなかったというむぎちゃんにドキドキしたという飼い主さん。

しかし、環境に慣れるのはあっという間だったというむぎちゃん。すぐに飼い主さんに甘えるようになり、部屋の中でもくつろぐように！

すくすくと成長していくむぎちゃん

こうして快適なお家の中で、飼い主さんたちの愛情を受けてすくすくと育っていたむぎちゃん。

元気いっぱい活発な様子を見せるむぎちゃんは、誰の肩でも乗ってくるほど甘えん坊に成長したのだとか！

現在の姿に感動の声が殺到！

そんなむぎちゃんはイタズラをしてしまうこともあるそうですが、伸び伸びと過ごし、現在は落ち着いた様子で美しい白猫さんに成長！

愛情を持って育てられたことが感じられるむぎちゃんの成長録は、 Instagramに投稿されると「優しい方に出会えて良かった」「愛を感じます！」「かわいい♡天使みたいですね！」「外猫ちゃんの時からのお皿を見て涙がポロポロ」などの声が寄せられました。

そんなむぎちゃんの現在の様子は、 Instagramアカウント「mugi＊suzu＊kota」さまでご覧いただけます。ぜひむぎちゃんの成長をこれからも見守ってくださいね！

むぎちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき、誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「mugi＊suzu＊kota」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。