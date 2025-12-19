「節約中もオシャレしたい」人へ！【しまむら】40・50代の高見え♡「770円アイテム」

節約中でも、毎日のオシャレは楽しみたい――。そんな大人世代の気持ちに寄り添ってくれそうなのが、【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】。今回紹介するのは、770円という驚きのプチプラながら、こだわりのデザインで高見えが叶いそうな商品。「770円アイテム」の魅力を、着こなしのお手本とともに紹介します。

レイヤード風デザインの高見えプルオーバー

【しまむら】「プルオーバー」\770（税込）

時短でオシャレなコーディネートを組みたい人の救世主になってくれそうなのが、レイヤード風デザインのアイテム。こちらはストライプシャツにセーターを重ね着したようなドッキングデザインで、計算されたバランスのコーディネートが770円で手に入る、驚きの高コスパぶり。腰まわりに立体感が出ることで、気になる体型カバーもできそうです。

ゆったり淡色コーデに奥行きをプラス

ボトムスを選ばずに合わせやすそうなのが、レイヤード風トップスの魅力のひとつ。ゆったりとしたリラクシーなパンツも、きちんと感のあるスタイリングに格上げしてくれています。あったかアウターを羽織ったペールトーンの冬コーデは、着ぶくれして見えそうなのが気になるところですが、トップスの切り替えによって奥行きがプラスされ、引き締まったコーデに。

1枚でコーデが完成！ 高見え切り替えワンピ

【しまむら】「バック切替ワンピース」\770（税込）

ゆったりフォルムの黒ワンピースは、がばっと着るだけでコーディネートが完成する優れもの。ポイントは、楽ちんなのにきれい見えも叶えてくれそうな背面の切り替え。やや光沢のある生地になっていることで、立体的でモードな雰囲気を演出しています。1枚はもちろん、パンツとのレイヤードも楽しめそうな使い勝手のよさも魅力です。

ワントーンコーデもクールに決まる

同色のジャケット、タイツを合わせたブラックコーデ。シンプルなワントーンコーデも、異なる素材の組み合わせのおかげでぐっとこなれた印象に仕上がっています。ワンピースのすっきりとしたIラインと、ショート丈のジャケットが好バランス。ゴールド調アクセとブラウン系の小物が、秋冬らしいアクセントに。

