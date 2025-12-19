病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！

■今週の体操は…「免疫力アップ」に「梅干しすっぱ〜い体操」

高齢者施設では誤嚥防止の体操として、表情筋や咀嚼筋などを動かす体操を行っています。顔のツボが刺激されると、体内に入ってきた病原体を攻撃する免疫細胞の「ナチュラルキラー細胞」を活性化する効果もあるんです。とくに口周りの筋肉を大きく動かすことで、脳は“楽しい”と錯覚して、幸せホルモン「セロトニン」を分泌。ストレスを軽減させ、さらに免疫力アップが期待できますね。高齢者の方以外にも、ぜひ取り組んでほしい動きです！

【1】ぼんやりした表情をイメージし、顔全体の筋肉を緩ませる。

【2】息を吐きながら、一気に口を大きく開く。おでこは左右に広げるイメージで、目も大きく見開く。

【3】息をゆっくり吸いながら、今度は顔全体を“梅干し”のようにすぼませる。眉間を中心に目と眉を寄せ、鼻や口先が引っぱられるイメージでキープする。交互に5回、計10回くりかえす。

不安なことがあると顔がこわばります。表情筋を動かすことで、ストレス解消だけでなく、口もとのシワやほうれい線を目立たなくさせる効果も!?

【PROFILE】

ごぼう先生

10万人以上のシニアを笑顔にしてきた“大人のための体操のお兄さん”。とにかく簡単でわかりやすく、楽しい体操が人気。SNSでも発信し、幅広い世代から支持を集めている。