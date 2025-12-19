森保監督とJFA宮本会長が出席

日本サッカー協会（JFA）は12月19日、東京都内で2026年の日本代表年間スケジュール発表会見を行い、各カテゴリーの活動概要を明らかにした。

いよいよ迎える北中米ワールドカップ（W杯）イヤー。本大会直前の5月31日にはキリンチャレンジカップが国立競技場で行われることが決まった。

森保一監督率いる日本代表は3月に欧州遠征からスタート。同31日にイングランド・ウェンブリースタジアムで同国代表と国際親善試合に臨み、W杯への出国前には国内壮行試合（対戦相手調整中／国立競技場）が行われる。

W杯後の新体制では9月に宮城（24日）と広島（28日）、10月に横浜（1日）と国立（5日）での国内4連戦も決定。11月のインターナショナルマッチウィークを挟んで、12月下旬には国内でトレーニングキャンプが行われる予定だ。

■日本代表（A代表）日程（すべて現地時間）

FIFAインターナショナルウインドウ

3月23日（月）〜31日（火）

3月31日（火） 国際親善試合 vsイングランド代表（イングランド／ウェンブリースタジアム）

5月31日（日） キリンチャレンジカップ2026 対戦相手調整中（東京／国立競技場）

FIFAインターナショナルウインドウ

6月1日（月）〜9日（火）

FIFAワールドカップ

6月11日（木）〜7月19日（日）

6月14日（日）グループステージ第1戦 vsオランダ代表（アメリカ／ダラス・スタジアム）

6月20日（土）グループステージ第2戦 vsチュニジア代表（メキシコ／エスタディオ・モンテレイ）

6月25日（木）グループステージ第3戦 vs欧州プレーオフB（アメリカ／ダラススタジアム）

9月24日（木） キリンチャレンジカップ2026 対戦相手調整中（宮城／キューアンドエースタジアムみやぎ）

9月28日（月） キリンチャレンジカップ2026 対戦相手調整中（広島／エディオンピースウイング広島）

10月1日（木） キリンカップサッカー2026 対戦相手調整中（神奈川／横浜国際総合競技場）

10月5日（月） キリンカップサッカー2026 対戦相手調整中（東京／国立競技場）

FIFAインターナショナルウインドウ

11月9日（月）〜17日（火）

トレーニングキャンプ（国内／開催地未定）

12月26日（土）〜31日（木）（FOOTBALL ZONE編集部）