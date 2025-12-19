3周年記念グッズやレアなご当地版画も！坂崎千春「ペンギンパーティー2025」

Suicaのペンギンやチーバくんの生みの親として知られる坂崎千春さんの展覧会「坂崎千春 ペンギンパーティー2025」が、東京・有明のARTSPACE SKYGALLERYで開催されています。

全版画コレクションと多彩なグッズが勢揃いし、愛らしいペンギンたちの世界を存分に堪能できるファン必見のイベントです。

坂崎千春「ペンギンパーティー2025」

会期：開催中 〜 2025年12月21日

会場：ARTSPACE SKYGALLERY

営業時間：12時〜18時

今展の大きな見どころは、ギャラリーの3周年を記念して描き下ろされた特別なキャラクターたちです。

爽やかなスカイブルーが目を引く「SKYCAFEのペンギン」や、虹色が鮮やかな「虹のエプロンのペンギン」が、3周年記念グッズとして登場。

会場でしか手に入らない貴重なアイテムは、坂崎千春ファンならずとも心ときめく仕上がりです。

全国を巡る「ご当地シリーズ」版画が一堂に

全国の巡回展のために描かれた、地域色豊かな「ご当地シリーズ」の版画も大きな注目を集めています。

おむすびをほおばる姿が微笑ましい「米どころ新潟」や、大阪のたこ焼き屋さんに扮したペンギン、さらに浦和のサッカー選手姿など、レアな作品が勢揃い。

各地の魅力をペンギンたちが表現する、遊び心あふれる作品との出会いが楽しめます。

自宅で楽しめるオンライン販売と来場特典

版画作品は期間限定でオンライン販売も行われており、遠方の方も自宅から作品を購入することが可能です。

また、12月20日と21日の2日間は、各日先着100名に「ご来場記念ステッカー」をプレゼント。

作家本人が来場するサイン会も12月21日に予定されており、最終日に向けてさらなる盛り上がりを見せています。

いるだけで幸せな気持ちになれる、温かなペンギンの世界が広がる「ペンギンパーティー2025」。

坂崎千春さんが描く、シンプルながらも表情豊かなペンギンたちの魅力を心ゆくまで満喫できます。

12月21日までの期間限定開催となる、愛らしさあふれる空間に注目です。

坂崎千春「ペンギンパーティー2025」の紹介でした。

