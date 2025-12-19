¡Ö¥é¥Ö¥³¥á¤Î²¦¡×¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹¡ªºÇ¿·ºî¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¤Ê¤É¡Ä¾ÂÍî¤ÁÉ¬»ê¤Î¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥í¥Þ¥ó¥¹¡É´Ú¥É¥é3Áª¡Ú¥Ï¥ó¥°¥¯TIMES¡Û
¡ØÈà½÷¤Ï¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¡Ø²ÖÏº¡Ê¥Õ¥¡¥é¥ó¡Ë¡Ù¡Ø¥µ¥à¡¢¥Þ¥¤¥¦¥§¥¤ Îø¤Î°ìÈ¯µÕÅ¾¡ª¡Ù¡Ø¥¥àÈë½ñ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¡©¡Ù¤Ê¤É¥í¥Þ¥ó¥¹ºî¤ò¸®ÊÂ¤ß¥Ò¥Ã¥È¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¿¡¢¡Ö¥é¥Ö¥³¥á¤Î²¦¡×¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡£2020 Ç¯¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Âè»Í¼¡´ÚÎ®¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÎÎ©¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜ³Ê¥í¥Þ¥ó¥¹Éüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¤Û¤«¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹¡ª¾ÂÍî¤ÁÉ¬»ê¤Î¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥í¥Þ¥ó¥¹¡×´Ú¥É¥é¡ØÈà½÷¤Ï¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¥¥àÈë½ñ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¡©¡Ù¤Î3ºî¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤Ë¾ÂÍî¤Á¡Ä7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜ³Ê¥í¥Þ¥ó¥¹¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù
¢£¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù
¤Ä¤¤¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¥¥ó¥°¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹µ¢´Ôºî¡ª¤·¤«¤âÂç¿Í¥á¥í¡¢¤µ¤é¤Ë¤ªÁê¼êÌò¤Ï¡¢¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à2¡Ù¤Î¥»¥ßÌò¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥¢¥ó¤È¤¤¤¦¥Û¥Ã¥È¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢ÇÛ¿®Á°¤«¤éÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¡£½øÈ×¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÀ¸³è´¶°î¤ì¤ë¥½¥¸¥å¥óÍÍ¤¬ÇÒ¤á¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ïº£²ó¤ÎÌò¡¢Ì¯¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡ª
Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢20ºÐ¤Î»þ¤Ë±é·à¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢Ç®¤¤Îø°¦¤ò¤¹¤ë¤âÊÌ¤ì¤¿¥¤¡¦¥¥ç¥ó¥É¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡Ë¤È¥½¡¦¥¸¥¦¡Ê¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥¢¥ó¡Ë¡£28ºÐ¤ÇºÆ²ñ¤·ºÆ¤ÓÎø¤ËÍî¤Á¤ë¤â¡¢¤Þ¤¿¤âÊÌ¤ì¤ò·Ð¸³¡£¤½¤Î¸å¡¢·ÝÇ½µ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¥ç¥ó¥É¤¬Êó¤¸¤¿ÉÔÎÑ¡¦ËãÌô¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥¸¥¦¤¬¤½¤Î±²Ãæ¤ÎºÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤Ï¸½ºß¡Ê30Âå¸åÈ¾¡Ë¤Î¥¤¡¦¥¥ç¥ó¥É¤È¥¸¥¦¤ÎºÆ²ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Âç³Ø»þÂå¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢2¿Í¤Î²áµî¤È¸½ºß¤Î´¶¾ð¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
20ºÐ¤È28ºÐ¤Î½é¡¹¤·¤¤Îø°¦¤È¡¢30Âå¸åÈ¾¤ÎºÆ²ñ¤Ë¤è¤ëÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬¿¥¤ê¸ò¤¼¤é¤ì¤¿¡¢¥¨¥â¤µÁ´³«¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯ËÜºî¡£À¯Î¬·ëº§¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±Æ¶Á¤¬Íí¤à¼Ò²ñÇÉÍ×ÁÇ¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿Å¸³«¤Ï¡¢¡Ø¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ù¡Ø39ºÐ¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥æ¡¦¥è¥ó¥¢ºî²È¤é¤·¤¤¡ª
ÀµÄ¾¡¢Å¸³«¤Ï¹¥¤·ù¤¤¤¬Ê¬¤«¤ì¤ëºî²È¤µ¤ó¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÄ»äÆ¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¿½÷À¤ò½õ¤±½Ð¤·¤Æ²ò¤Êü¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë²¦»ÒÍÍÅªÅ¸³«¡×¤òÉÁ¤«¤»¤¿¤é¡¢Å·²¼°ì¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ª¥¢¥Ñ¥ì¥ë²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÍµÊ¡¤Ê²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ª¾î¤µ¤Þ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ÉÆÈ¤Ê¥¸¥¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÅÅÏÃ°ìËÜ¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¥¥ç¥ó¥É¤¬µç¶þ¤ÊÆü¾ï¤«¤éµß¤¤½Ð¤¹´¶¤¸¤¬¡¢¡Ø¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ù¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯2¿Í¤ÎÊÌ¤ì¤ÎÍýÍ³¤È¤½¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤Ë¡¢ÀÄ½Õ¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ÈÂç¿Í¤ÎÎø¤Î³ëÆ£¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¡¢¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥Ä¥ó¥Ç¥ìÌò¤È¤Ï°ìÅ¾¡¢¿¬¤ËÉß¤«¤ì¤Þ¤¯¤ë¥½¥¸¥å¥óÍÍ¤¬»×¤¦Â¸Ê¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤³¤È!!³ØÀ¸»þÂå¤«¤é´°Á´¤Ë¥¸¥¦¤Ë¼ê¶Ì¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥ª¥É¥ª¥É¤·¤Æ¤ë»Ñ¤¬¡¢¿·Á¯¤Ç²Ä°¦¤¤¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈà¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿¡È¥Ä¥ó¥Ç¥ì¸æÁâ»Ê¡ÉÅª¤ÊÌò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤ä¤¯¤¿¤Ó¤ìµ¤Ì£¤ÎÃÏÌ£¤Ê¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤«¤é¡¢½éÎø¤Î¤È¤¤á¤°î¤ì¤ëÀÄÇ¯»þÂå¤Þ¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤½¤¦¤Ê¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊÌò¡É¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢Á¡ºÙ¤Ê±éµ»¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£¥¸¥¦¤ò¸«¤ë¤È¤¤À¤±Æ·¤Î²¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹±éµ»¤Î¹ªÌ¯¤µ¤¿¤ë¤ä¡Ä¤ä¤Ï¤ê¥í¥Þ¥ó¥¹¥¥ó¥°¤¿¤ë½ê°Ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±éµ»¤Î¿¼¤µ¤Ë²þ¤á¤ÆØË¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿¡È¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡É¤Î´é¤Ë¥¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìºî¤Ç¤¹¡£
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù
¡Ê¸¶Âê¡§¥®¥ç¥ó¥É¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¿±ÑÂê¡§Surely Tomorrow¡Ë
Prime Video¤Ë¤Æ12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡Ê°Ê¹ßËè½µÅÚÆü¤Ë1ÏÃ¤º¤ÄÇÛ¿®¡Ë
¢£¡ØÈà½÷¤Ï¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ù
¥½¥¸¥å¥ó¤ÎÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯ºî¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ç¤·¤ç¤¦¡ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë´ÑÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉ®¼Ô¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏËÜºî¤Î¥½¥¸¥å¥óÍÍ¤¬¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Ç¥È¥Ã¥×¥ª¥Ö¾Â¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Þ¤À´Ñ¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸Å¤á¤Ç¤¹¤¬¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥ª¥Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÄ¾¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥¸¥ó¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥à¡Ë¤È¥Á¡¦¥½¥ó¥¸¥å¥ó¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡Ë¡£¥Ø¥¸¥ó¤Ï¤ª¶â»ý¤Á¤Ç¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¥½¥ó¥¸¥å¥ó¤Ï¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤Ç´ã¶À¤Î¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¡£¥Ø¥¸¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¥½¥ó¥¸¥å¥ó¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£15Ç¯¸åÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢±¿Ì¿¤¬´°Á´¤ËµÕÅ¾¡ª¥½¥ó¥¸¥å¥ó¤ÏÄ¶¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¥¨¥ê¡¼¥ÈÉûÊÔ½¸Ä¹¤ËÊÑ¿È¡ª¥Ø¥¸¥ó¤Ï½¢¿¦Æñ¤ÇÌµ¿¦¤Ç¡¢Å·¥Ñ¤ÎÀÖ¤¤È±¤Ë¤½¤Ð¤«¤¹»Ñ¤Î»ÄÇ°Èþ½÷¤Ë¡Ä¡£
¥½¥ó¥¸¥å¥ó¤«¤é¡ÖºÆ²ñ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¯¤ë¤â¡¢ÍÆ»Ñ¤¬ÊÌ¿Í¥ì¥Ù¥ë¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ø¥¸¥ó¤Ï¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÄ¶Èþ¿Í¤Î¿ÆÍ§¥Ï¥ê¡Ê¥³¡¦¥¸¥å¥Ë¡Ë¤Ëµ¶¤Ã¤ÆÈà¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡Ä¡£¤½¤³¤«¤é¥É¥¿¥Ð¥¿¡õÀÚ¤Ê¤¤Ê£»¨¤Ê»Í³Ñ´Ø·¸¤È¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡»þÂå¤Ï¥À¥µ¤«¤Ã¤¿¥½¥ó¥¸¥å¥ó¤¬Ä¶¥·¥´¥Ç¥¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÎÈþ¾¯½÷¤À¤Ã¤¿¥Ø¥¸¥ó¤¬»ÄÇ°Èþ½÷¤Ë¤Ê¤ë¡¢¡È¿ÍÀ¸²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ÉµÕÅ¾·à¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËÜºî¡£¤Ç¤âÏÃ¤¬¿Ê¤à¤Û¤É¤Ë¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Î¿Ä¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ö¿Í¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤±¤É¡¢ÂçÀÚ¤ÊÉôÊ¬¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬°ì´Ó¤·¤ÆºîÉÊ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤Þ¤¿¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡£¤É¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤â¥¯¥»¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¿´¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¿Í¤Ê¤Î¤â¡Ê¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¾¯¤·ÀÚ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ë¡¢¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡£
¤¢¤È¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ø¥¸¥ó¡Ê¡Ø7¿Í¤ÎÃ¦½Ð¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥Á¥®¥ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥à»Ð¤µ¤ó¡Ë¤¬¡¢»Å»ö¤ÈÎø¤Ç¤É¤ó¤É¤óÀ¸¤À¸¤¤Èµ±¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¡¢½÷À¤Î¼«Î©¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¶¦´¶¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥½¥¸¥å¥ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ä¥ó¥Ç¥ìÃË»Ò¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÁÀâ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥½¥ó¥¸¥å¥ó¡ªºÇ½é¤Ï¥Ø¥¸¥ó¤Ë¥Ä¥ó¤É¤³¤í¤ÎÁû¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤ÉÄ¶Îä¤¿¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤ªÁ°Ã¯¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÂÖÅÙ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤¬°ìÅ¾¡¢¥Ç¥ì¤¿»þ¤ÎÇË²õÎÏ¤¿¤ë¤ä¡Ä!¡ª
ÆÃ¤Ë¡¢¡Ö¥Ø¥¸¥Ê¡Ä¡×¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ö»þ¤ÎÄã¤¤À¼¤È¡¢½á¤ó¤ÀÆ·¡¢¤¢¤ì¡¢Íî¤Á¤Ê¤¤¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ä¡©¤¢¤È¤¤¤Ä¤âÈ±¤ÎÌÓ¥¥á¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢±«¤ÇÇ¨¤ì¤Æ¹ß¤í¤·¤¿»þ¤Î¾¯Ç¯¤Ã¤Ý¤µ¤ÎÇË²õÎÏ!!¾Â!!¥Ä¥ó¥Ç¥ì´°àú¥¤¥±¥á¥ó¡ß¼Â¤Ï½ã¿è¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤Ê´Å¤¨¤óË·¤ÎºÇ¶¯¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¿´¤ò·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¤½¤·¤Æ¤Ç¤¹¤è¡ª¤ä¤Ï¤êÌ¾ºî¥é¥Ö¥³¥á¤Ã¤ÆÆóÈÖ¼ê¤âºÇ¶¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£¥·¥¦¥©¥ó¡ÊSUPER JUNIOR¡Ë±é¤¸¤ë¥¯¥»¶¯µ¼Ô¥¥à¡¦¥·¥Ë¥ç¥¯¤¬ºÇ¹â¤ËÎÉ¤¤ÃË¤¹¤®¤Æ¡Ä¡£´Î¿´¤Ê»þ¤Ï¤½¤Ð¤Ëµï¤Æ¤¤¤Ä¤â¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°ú¤»þ¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡Ä¡ÊºÇ¹â¡Ë¡£ÅÓÃæ¡¢¥½¥¸¥å¥óÍÍ¤¬¤º¤Ã¤È¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¨¤¨¤¤¡ª¥³¥Ã¥Á¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¡ª¡×¤ÈÂç¤¤¯ÍÉ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëºÇ¹â¤ËÁÇÅ¨¤ÊÆóÈÖ¼ê¤Ê¤Î¤â¡¢ËÜºî¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¯¥Ã¤È¸«¤ì¤Æ¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡õÇú¾Ð¤Ç¤¤ë²¦Æ»¥é¥Ö¥³¥á¤ÎÌ¾ºî¡ª¥½¥¸¥å¥ó¤Ë¾ÂÍî¤Á¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤°ìºî¤Ç¤¹¡£
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
¡ØÈà½÷¤Ï¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡ÙABEMA¤ÇÇÛ¿®Ãæ
¢£¡Ø¥¥àÈë½ñ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¡©¡Ù
¤ä¤Ï¤ê¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤¤¤¨¤ÐËÜºî¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¤â¤Ï¤ä¡¢´Ú¥É¥é¥ª¥¿¤ÇÄÌ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥é¥Ö¥³¥á¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡ß¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¥é¥Ö¥³¥á¥¥ó¥°¡õ¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥±¥ß¤À¤±¤Ç¤âºÇ¶¯¤Ê¤Î¤Ë¡¢½øÈ×¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¡¢»Ë¾åºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂç¿Í·ã´Å¥í¥Þ¥ó¥¹¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¥¹¥·¡¼¥ó¤ÏÃÂÀ¸¤¹¤ë¤ï¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²¿²ó´Ñ¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ä¶¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤ÇÂ¾¿Í¤òÇ§¤á¤Ê¤¤´°àú¤ÊºâÈ¶Éû²ñÄ¹¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡Ë¤¬¡¢Í£°ì¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢9Ç¯´Ö´°àú¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÍÇ½¤¹¤®¤ëÈë½ñ¤Î¥¥à¡¦¥ß¥½¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¡¢ÆÍÁ³Âà¼ÒÀë¸À¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤ÏÂç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡ªÁ´ÎÏ¤Ç°ú¤»ß¤á¡õ¸ýÀâ¤»Ï¤á¤ëÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥ë¥·¥¹¥ÈÁ´³«¤Ç¡¢¥È¥ó¥Á¥ó¥«¥ó¤Ê»ö¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Ë¡¢¡Ö¤¨¡©¡×¡Ö¤Ï¤¤¡©¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¹¤ÊÖ¤·¡¢¥µ¥é¥Ã¤È¼õ¤±Î®¤¹¥ß¥½¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤Î2¿Í¤ÎÀäÌ¯¤Ë³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ÌÌÇò¤¹¤®¤Æ¡¢½øÈ×¤Ï¥±¥é¥±¥é¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±Î®¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ö²¶¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¸ú¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡©¡×¤È¾Ç¤ë¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡¢Ëè²ó¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¿´³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¥ß¥½¤µ¤ó¡¢¤³¤Î²¹ÅÙº¹¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡ª
¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢´Ú¥É¥é¤¢¤ë¤¢¤ë¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Îµ²±¤ò¤¿¤É¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤òÍí¤Þ¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¡¢ÊÉ¥É¥ó¡¢É¨Ëí¡¢Æ¬¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¡Ä¤È¤³¤ì¤Ç¤â¤«¡ª¤ÈÁ´Éô¤ä¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÂç´¶¼Õ¡£´Ú¥É¥é»Ë¾å¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î·ã´Å¥í¥Þ¥ó¥¹¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Á´Éô¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¹¡Ê¥¥ê¥Ã¡Ë¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Î¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤Ã¤×¤ê¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡Ö¤Ç¤â¤³¤Î¿Í¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡Ä¹¥¤¡Ä¡×¤È´°Íî¤Á¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Î¾Â¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºâÈ¶Éû²ñÄ¹¤Ç¡¢´éÌÌ¹ñÊõ¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ë¡¢Îø°¦·Ð¸³ÃÍ¤¬Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤Ê¤Î¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¾Â¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ØÈà½÷¤Ï¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¥½¥ó¥¸¥å¥ó¤ËÍî¤Á¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¥àÈë½ñ¤Ç¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤ËÅ®¤ì¤ë¤Î¤¬ºÇ¶¯¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¹¡ª¤¹¤Ç¤Ë´Ñ¤¿¿Í¤â¡¢½é¤á¤«¤é¤â¤¦°ì¼þ¤·¤Æ¡¢¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Î¾Â¤Ë¿»¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡Ä¡©
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
¡Ø¥¥àÈë½ñ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¡©¡ÙABEMA¤ÇÇÛ¿®Ãæ
¡ÊÊ¸¡§DramaWriter Nana¡Ë
