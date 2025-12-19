戦後８０年にあたる２０２５年。

戦争体験者から若手まで、様々な年代の演劇人が舞台を通して戦争の愚かしさ、むなしさを訴えた。（小間井藍子）

平和への祈り

能登半島地震で甚大な被害を受けた能登演劇堂（石川県七尾市）は３月から演劇公演を再開。５〜６月に仲代達矢率いる無名塾が「肝っ玉おっ母と子供たち」を上演した。戦禍で３人の子供を失う母親を演じた仲代は、９２歳とは思えぬ熱演で平和への祈りを客席に届けた。この約５か月後、仲代は彼岸に旅立った。

終戦直後に日本から米国に渡り、「戦争花嫁」と呼ばれた実在女性の一代記を描いたのが、「ＷＡＲ ＢＲＩＤＥ―アメリカと日本の架け橋 桂子・ハーン―」。３０歳の奈緒が、主人公の幼少期から９０代までを一人で演じきった。

戦後沖縄のサトウキビ農家を半世紀、５世代にわたって描いた「カタブイ３部作」の最終章「カタブイ、２０２５」（内藤裕子脚本・演出）が沖縄と東京で上演された。有事への不安が広がる現代を舞台に、反戦地主の孫と自衛隊員の男性の恋が切なく胸を打った。

ほかにも、ＴＲＡＳＨＭＡＳＴＥＲＳによる三好十郎「廃墟（はいきょ）」と劇団主宰の中津留章仁作・演出「そぞろの民」の２本立て上演、嵐圭史出演の「南の島に雪が降る」、川村毅の新作「ロンリー・アイランド」、台湾の王嘉明とタニノクロウが作・演出した「誠實浴池 せいじつよくじょう」などが強い印象を残した。

英国で存在感

英国で日本発の作品が相次いで上演され、好評を得た。１〜３月に国内で上演されたミュージカル「ＳＩＸ」日本キャスト版が高い評価を受け、１１月にロンドンでの上演が実現。昨年、ＫＡＡＴ神奈川芸術劇場で上演された日英共同制作「品川猿の告白」は２〜３月にスコットランドで上演され、スコットランド演劇批評家協会賞の最優秀デザイン賞など４賞を受けた。小沢道成は日本で評価された「我ら宇宙の塵（ちり）」の英語版を現地のキャストで上演。劇団鹿殺しは宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」が原作の作品を演劇祭「エディンバラ・フェスティバル・フリンジ」で上演した。舞台「千と千尋の神隠し」がローレンス・オリビエ賞で４部門にノミネートされた。

節目

三谷幸喜が主宰した劇団「東京サンシャインボーイズ」が約３０年ぶりに復活し、新作「蒙古が襲来」を上演。富山県南砺市利賀村に拠点を移して５０年目となった鈴木忠志主宰の劇団「ＳＣＯＴ」は恒例の演劇祭「ＳＣＯＴサマー・シーズン」で看板演目「世界の果てからこんにちは」３部作などを上演して気を吐いた。初演から２５年を迎えた東宝ミュージカル「エリザベート」が表題役に望海風斗、明日海りおを迎えて再演された。

ミュージカル活況

「ケイン＆アベル」「梨泰院（イテウォン）クラス」「ある男」「コレット」などオリジナル作品が次々に誕生し、「世界で通用する日本発ミュージカルを」との演劇人の気概が見えた年になった。劇団四季は４月、大作「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のロングラン公演をスタートさせた。

劇場閉館や再開

俳優座劇場が４月、シェークスピア劇「嵐 ＴＨＥ ＴＥＭＰＥＳＴ」で７１年の歴史に幕を下ろした。帝国劇場が建て替えのため２月に休館した一方、昨年９月に設備更新工事のため休館していた東京芸術劇場が９月から再開。１０月に舞台芸術祭「秋の隕石（いんせき）２０２５東京」が開催された。

担当記者５人が選ぶ、今年の３本（丸数字は公演日順）

小間井藍子

?大阪国際文化芸術プロジェクト「ＦＯＬＫＥＲ」

?ホリプロ「チ。―地球の運動について―」

?新国立劇場「鼻血―Ｔｈｅ Ｎｏｓｅｂｌｅｅｄ―」

?フォークダンスのダイナミズム。心が揺さぶられ、関西演劇のパワーを感じた?時を超えてつながっていく信念をスキルの高い俳優たちが体現?演劇の持つ癒やし効果を実感した

武田実沙子

?松竹「仮名手本忠臣蔵」

?無名塾「肝っ玉おっ母と子供たち」

?日本舞踊西川流「西川会」

?二つの配役で芸を継承。主君への深い思いがにじむ片岡仁左衛門の大星由良之助?能登、世界への祈りがこもった仲代達矢のまなざし?「七騎落（しちきおち）」で西川扇蔵らが踊りで見せた忠と孝

祐成秀樹

?ワタナベエンターテインメント「マスタークラス」

?「肝っ玉おっ母と子供たち」

?エーシーオー沖縄・名取事務所「カタブイ、２０２５」

?望海風斗が圧巻のマリア・カラス役。表現者に示唆を与える熱演?９２歳仲代達矢が完全燃焼そして伝説に?３部作の完結編。唄と踊りと軍用機の轟音（ごうおん）で沖縄の心と痛みを鮮烈に伝えた

森重達裕

?パルコ「先生の背中〜ある映画監督の幻影的回想録〜」

?「カタブイ、２０２５」

?東京芸術劇場「飛び立つ前に」

?粋なせりふの数々。中井貴一が小津安二郎そのものになった?奥深い物語と沖縄の三線（さんしん）・唄・踊りが麗しく溶け合った傑作?橋爪功と若村麻由美が演じた老夫婦に５０年の歳月が見えた

山内則史

?演劇集団円「風のやむとき」

?東京舞台芸術祭「ダンスの審査員のダンス」

?二兎社「狩場の悲劇」

?芥川比呂志を通して内藤裕子が問う「演劇とは何か」?ことば・身体・批評。岡田利規全開のダンス×演劇?チェーホフの小説翻案から「書くこと」の核心に迫った永井愛の力業