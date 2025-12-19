１９日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、１５日に東京・赤坂の個室サウナ店で夫婦２人が死亡した火災で、店のオーナーが非常用ボタンの受信盤の「電源を入れたことがない」と話していることや部屋の木製のドアノブが壊れていたことなど様々な問題点が判明したことを報じた。

コメンテーターで出演の嵩原安三郎弁護士は「ドアノブって取れるようにできちゃ、まずいわけですよね。ドアノブが取れてしまったら開かないわけですから。体当たりしようが何しようが…。まさに危険な状態を施設が作ってると思います」と、まず発言。

法的に非常ボタン設置の義務がない点について「義務がないってことは実際そうなんですけど、でも、実際にここが燃えやすい施設であるとか、閉じ込められると非常に怖いということは客観的に分かりますんで、それに対しての安全配慮というのは当然、必要になってくるわけです」と指摘。

「これから基準を決めるということは重要で、みんなが安心しないといけないんで。ただ、ここの施設がそれで許されるかというのは別になる」と続けると「ただ、実際に罪に問うといった場合には、実際になぜ亡くなったのかということを詰めていかなければいけない。実際にドアノブが取れて出られなくなって亡くなったことは明らかですので、ここについては原因をそれほど深く追求しなくても（経営側が）責任を認めるんではないかと思いますけどね」と話していた。