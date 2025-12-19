スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」店内

「東京ドームホテル」最上階の43階、地上150mの風景を一望しながらイタリア料理を楽しめるスカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」では、2025年12月9日より毎年人気の「ストロベリーアフタヌーンティー」を提供中！

今年はイチゴとキャビアの冷製パスタやフォワグラなど、贅沢な食材を味わえる内容にパワーアップ。スイーツとセイボリーの“大人リッチでかわいい”饗宴が魅力です。

セイボリーには、フォワグラの濃厚さに相性のよいイチゴの甘酸っぱさをプラスした「フォワグラのブリュレ 苺のアクセント」や、彩り豊かで食べごたえのある「サーモンと海老のクロワッサンサンド」、ミルキーでコクのあるモッツァレラチーズにイチゴを組み合わせた「苺とモッツァレラチーズのムース」を用意。

3段スタンド上段の大きなグラスには、イチゴのもつフルーティーな甘みとさわやかな酸味、キャビア特有の濃厚な塩味とうまみ、それぞれの味わいが際立つ華やかな逸品を。外はサクサク、中はもっちりとしたポップオーバーには、いちごとピスタチオの風味を組み合わせてかわいらしいデザートに仕上げられています。

中段にはふわふわのスポンジ、軽めのクリーム、甘酸っぱいイチゴの三位一体となったバランスの良い味わいのショートケーキ。イチゴの甘酸っぱさとマロンクリームの濃厚で上品な甘さのモンブラン。さらに、さっぱりとした後味の見た目にもコントラストがきれいなヴェリーヌが並びます。

下段はアフタヌーンティーに欠かせない、外はサクサク、中はふんわりとした食感が特徴のスコーン2種類。チーズムースのクリーミーな味わいにクランチと豊かないちごの甘味と酸味を感じるアイスクリームをのせたパフェもおすすめです。

飲み物は、コーヒー、紅茶、ハーブティー、ビネガードリンクなど約10種類から、好きなだけ楽しむことができます。

AFTERNOON TEA MENU

セイボリー

・フォワグラのブリュレ 苺のアクセント

・サーモンと海老のクロワッサンサンド

・苺とモッツァレラチーズのムース

3段スタンド

（上段）

・苺とキャビアの冷製カッペリーニ

・苺のポップオーバー ピスタチオの香り 〜本日のマカロン添え〜

（中段）

・苺のショートケーキ

・苺のモンブラン

・苺と柚子のヴェリーヌ仕立て

（下段）

・苺

・ショコラオレンジスコーン

・苺スコーン

・苺とチーズムースのパフェ

■東京ドームホテル「ストロベリーアフタヌーンティー」

住所：東京都文京区後楽1-3-61

場所：スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」（東京ドームホテル43F）

TEL：03-5805-2237（受付時間10〜19時）

期間：開催中〜2026年3月31日（火）

※2025年12月20（土）〜25日（木）、12月31日（水）〜2026年1月3日（土）は除外日

時間：15〜18時（17時LO）※2時間制

料金：6300円（税・サービス料込）

※写真は2名分のイメージです。

※メニュー内容は状況により変更となる場合があります。

