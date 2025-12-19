¡ÖÆü´Ú²¦»ÒÍÍ¥³¥é¥Ü¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¡×TXT¡¢King & Prince¤È¤Î¡È´ãÊ¡¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª¡ÚPHOTO¡Û
TOMORROW X TOGETHER¡Ê°Ê²¼¡¢TXT¡Ë¤ÈKing & Prince¤Ë¤è¤ëÆü´Ú¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¦±é¤¬¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
TXT¤ÎÆüËÜ¸ø¼°X¤Ï12·î18Æü¡¢¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Æ KingandPrince¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢12·î15Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿TBS·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡ØCDTV ¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ LOVE SONG Fes.¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£TXT¤ÈKing & Prince¤¬ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯ÊÂ¤Ó¡¢µÇ°»£±Æ¤¹¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°áÁõ¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÁ´°÷¥¤¥±¥á¥ó¡É¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤Á¡¢Æü´Ú¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ëÆ±»Î¤Î¶¦±é¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö´éÌÌ¶¯¤¹¤®¥°¥ë¡¼¥×¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¥³¥é¥Ü¤Ç´ãÊ¡¡×¡ÖÆü´Ú²¦»ÒÍÍ¥³¥é¥Ü¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÂç½ÂÂÚ¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¡×¤Ê¤É¡¢Ç®¤¤È¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢TXT¤Ï¸½ºßÆüËÜ¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¡¢12·î27¡¦28Æü¤Ë¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¡¢2026Ç¯1·î21¡¦22Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¡¢2·î7¡¦8Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£