カワラボ新グループ・MORE STAR鈴木花梨、メンバーへの手作りオムライス披露「お店レベル」「嫁と言いたくなるの分かる」の声
【モデルプレス＝2025/12/19】KAWAII LAB.の新グループ・MORE STARの鈴木花梨が12月17日までに、自身のX（旧Twitter）を更新。メンバーに振る舞った手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】カワラボ19歳美女「お店レベル」ソースから手作りのオムライス
鈴木は「今日はオムライス作ったよ〜ん」とコメントし、ソースのたっぷりかかった手作りオムライスの写真を投稿。目分量で仕上げたという甘めのソースに触れ「りんの愛が甘いってことでいっか！！」とつづった。同じくMORE STARの山本るしあも同日にXを更新。「きょもりんの家にいるんだけどね、学校でくたくたのるしあにオムライス作ってくれたのーー！！嫁？」と鈴木のオムライスを手に持ち撮影した1枚を公開した。続けて「ちょーー美味しいでした」と感激のコメントを記している。
この投稿には「ラブラブじゃん」「料理上手すぎ」「嫁と言いたくなるの分かる」「お店レベル」「仲良し感が最高」「癒された」「この2人可愛すぎる」「美味しそう」といった反響が寄せられている。
MORE STARは、新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本の9人からなるKAWAII LAB.の新グループ。同月8日にデビューを果たした。グループ名には、未熟で、未完成な彼女たちが、「もっと（MORE）」成長し、「輝き・憧れ（STAR）」の存在へなれるように、という想いが込められている。（modelpress編集部）

