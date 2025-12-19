¡ÚºÇÂç3350±ß¤ªÆÀ¡Û¥Ç¥£¥Ã¥Ñ¡¼¥À¥ó¡Ö2026Ê¡ÂÞ¡×È¯Çä¡¢¥¯¥ì¡¼¥×°ú´¹·ôÆþ¤ê3¼ï¤Î¥»¥Ã¥È¤òÍÑ°Õ
53¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¯¥ì¡¼¥×¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖDipper Dan(¥Ç¥£¥Ã¥Ñ¡¼¥À¥ó)¡×¤Ï¡¢12·î26Æü¤«¤é½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡Ö2026Ê¡ÂÞ¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö2026Ê¡ÂÞ¡×¤Ë¤Ï¥¯¥ì¡¼¥×°ú´¹·ô¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢5ËçÆþ¤ê¤Î¡ÖA¥»¥Ã¥È¡×(2,000±ß)¡¢10ËçÆþ¤ê¤Î¡ÖB¥»¥Ã¥È¡×(3,800±ß)¡¢15ËçÆþ¤ê¤Î¡ÖC¥»¥Ã¥È¡×(5,500±ß)¤Î3¼ïÎà¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£
¥¯¥ì¡¼¥×°ú´¹·ô¤Ï¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê590±ß(ÀÇ¹þ)¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥ì¡¼¥×¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢Í¸ú´ü¸Â¤Ï2026Ç¯6·îËöÆü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥£¥Ã¥Ñ¡¼¥À¥ó¡Ö2026Ê¡ÂÞ¡×¡Ò2026Ê¡ÂÞ ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×(²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ)¡Ó
¢¡A¥»¥Ã¥È(2,000±ß)
¥¯¥ì¡¼¥×°ú´¹·ô5ËçÆþ¤ê¤Ç¡¢ºÇÂç950±ß¤ªÆÀ¢¨¡£
¢¡B¥»¥Ã¥È(3,800±ß)
¥¯¥ì¡¼¥×°ú´¹·ô10ËçÆþ¤ê¤Ç¡¢ºÇÂç2,100±ß¤ªÆÀ¢¨¡£
¢¡C¥»¥Ã¥È(5,500±ß)
¥¯¥ì¡¼¥×°ú´¹·ô15ËçÆþ¤ê¤Ç¡¢ºÇÂç3,350±ß¤ªÆÀ¢¨¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ590±ß¤Î¥¯¥ì¡¼¥×¤È°ú¤´¹¤¨¤¿¾ì¹ç¡£
¡Ö2026Ê¡ÂÞ¡×¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤ªÆÀ¤Ë¥Ç¥£¥Ã¥Ñ¡¼¥À¥ó¤ÇHappy¤ò!¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÆâÍÆ¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¡¢¤è¤ê¤ªÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡£Ê¡ÂÞ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÀèÃå¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ö2026¥Ç¥£¥Ã¥Ñ¡¼¥À¥ó ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£
Ê¡ÂÞ¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î4Æüº¢¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÍ½Äê¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ç¥£¥Ã¥Ñ¡¼¥À¥ó¡Ö¥¤¥Á¥´¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¡×550±ß
¤Ê¤ª¡¢°Ê²¼¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡Ö2026Ê¡ÂÞ¡×¤òÈÎÇä¤·¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¼è°·Å¹ÊÞ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ç¤ÏÃíÊ¸¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡ÚÈÎÇäÂÐ¾Ý³°Å¹ÊÞ¡Û
¡¦ÄáÅÄFCÅ¹
¡¦¥¤¥ª¥ó½©ÅÄÃæ±ûFCÅ¹
¡¦½©ÅÄÅÚºêFCÅ¹
¡¦¹¾Äà»ÒFCÅ¹
¡¦¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë½©ÅÄFCÅ¹
¡¦½©ÅÄ¥È¥Ô¥³FCÅ¹
¡¦¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÌ¾¼èFCÅ¹
¡¦BiviÀçÂæFCÅ¹
¡¦¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀÐ´¬FCÅ¹
¡¦¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¿·ÍøÉÜ ËÌ´ÛFCÅ¹
¡¦ÌÐ¸¶FCÅ¹
¡¦»°¥Ä¶FCÅ¹
¡¦Âç¿ÜFCÅ¹
¡¦¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÁÒÉßFCÅ¹
¡¦¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹Å¹
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞÆÈ¼«´ë²è¤È¤·¤ÆÊ¡ÂÞ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¥Ç¥£¥Ã¥Ñ¡¼¥À¥ó¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£