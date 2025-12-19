【MODEROID ムゲンキャリバー】 2026年8月 発売予定 価格：8,900円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ムゲンキャリバー」を2026年8月に発売する。価格は8,900円。

アニメ『特装機兵ドルバック』より無限真人専用の試作型バリアブルマシーン「ムゲンキャリバー」をMODEROIDでプラモデル化。

全高約170mmで各関節可動、各種交換用手首により様々なポージングが楽しめる。ランドキャリバーからムゲンキャリバーへ差し替えなしで完全変形ができ、アーマーライフル、グレネード、2連装速射砲MAC-11 モザートが付属する。

グレネードは脚部ラックからの取り外しが可能なほか、アーマーライフルの先端に取り付けることができ、アーマーライフルは銃身を取り外して折り畳み、脚部へ取り付けることができる。

コックピットに乗せることのできる無限真人のフィギュア（未塗装）が付属。劇中通り真人を乗せたままの変形が可能となっている。また、ランドキャリバー時外観優先用の、一回り大きいコックピットパーツおよび真人フィギュア（未塗装）も付属する。さらに同スケールのパワードアーマー「ハーク」が付属する。

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約170mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：リキッドストーン

制作協力：MERCY RABBIT

(C)ASHI PRODUCTIONS

※画像は塗装を施したイメージのCGです。実際の商品とは異なります