もう旅先で「あれどこに入れたっけ？」と困らない！ ダイソー“550円の万能ポーチ”で旅の快適さが爆上がりした理由
年末も近づき、旅行や帰省の予定を控えている方も多いのではないでしょうか。パッキングを行う中でも「ポーチをいくつも分けた結果、必要なものが見つからない」「コスメが多くて管理がしづらい」といった悩みも多いはず。
そんな旅行の悩みをワンアクションで解決してくれるのがDAISO（ダイソー）でみつけた「トラベル化粧バッグ」です。見た目以上に大容量なうえに、コスメやスキンケア用品などジャンルごとに仕分けできるため、圧倒的な使いやすさが魅力です。
◆旅先での「どこに入れたっけ？」がストレスに
旅行に行くとなると、スキンケア用品やコスメ、衛生用品などどうしても持ち物が増えがち……。ジャンルごとにそれぞれ違うポーチにまとめたのはよいものの、バッグの中には小分けにしたポーチが散乱していて、「あれどこだっけ？」とバッグの中を捜索した経験がある方も多いですよね？
スキンケア用品やコスメ、衛生用品はすべて洗面所で使用するため、本来ならひとまとめにしておくとラクなのですが、すべてを同じポーチに入れると必要なものが埋もれがちになったり、汚れも気になります。
特にマスカラやアイライナーなどの長物はコスメポーチの中でも埋もれがちなため、メイク時にポーチ内をガサガサと探す手間もありました。
◆小分け収納できる「トラベル化粧バッグ」
ダイソーで購入した「トラベル化粧バッグ」550円（税込）は、4つのメッシュポーチに分類収納でき、必要なものをひとまとめにして持ち運ぶことができる万能なポーチです。
ポーチの底には面ファスナーがついているので、取り外しも自在！ 単品で使用することもできるため、シチュエーションに合わせて使い分けられるのも◎！
ポーチはメッシュ素材で中身が分かりやすいので、目当てのものが取り出しやすいのも使いやすいポイントですね。
中身を入れた状態でバンドで留めるタイプなので、ポーチの数を減らして使用することもできるため行き先や用途によっても融通が利くのが嬉しいです！
◆収納スタイルを自分仕様にアレンジ
ポーチのサイズは大小2つずつなので、大きい方にはかさばるファンデーションやアイシャドウなどがたっぷり入ります。
スリムポーチにはトラベル用の歯ブラシセットやヘアアクセサリーを入れておくのもおすすめです。
4つのポーチそれぞれにコスメ、スキンケア、ヘアケア、洗面用品と4つに仕分けするも良し、コスメが多い場合はコスメのジャンルごとに仕分けするなど使いやすいようジャンル分けすることで自分好みにカスタマイズできるのが使いやすさを感じる大きなポイントでした！
トラベルアイテムがひとまとめにできることで、持ち運びやすく、必要なものをすぐに取り出せる点がとても嬉しいアイテム。荷物が増えがちな年末年始の帰省や旅行におすすめです。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
