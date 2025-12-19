ブレイキングダウンの人気選手で、年商３０億円の実業家でもある萩原裕介が１８日、インスタグラムを更新。同じくブレイキングダウン選手の啓之輔との２ショットを投稿した。

ふたりは格闘技団体「アウトサイダー」時代の盟友。ブレイキングダウンには啓之輔が先に参戦し、後に続いた形となった萩原は「アウトサイダーからのケイちゃん ケイちゃんがいたからまた戦いに戻ってきた ずっと戦い続けてるケイちゃんを見てたし応援してた」と振り返った。

来年３月には元関東最大級ギャング集団総長の田中雄士との対戦が決まっているが、引き際にも頭を巡らせている様子。「僕達もう４２だよ もうそろそろだね 若い選手みたいにスピードがあってスリリングな試合は見せられないけど 最後におっさん同士の殴り合いも何か伝えられて感じてもらえる試合はできるかな アウトサイダー時代から組まれる事がなかった 俺とケイちゃんの試合 あるのかな？」と問いかけた。

啓之輔もこの投稿に「やるべしたら」と反応。フォロワーからは「それは間違いなく感動する！」、「見たいけど…応援に困ってしまう」、「見たいようなぁ。見たくないようなぁ…」などの声が寄せられている。