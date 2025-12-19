大阪のイオンモールで開催されるおすすめクリスマスイベントまとめ15選[2025年12月20日〜25日]
いよいよ今週末から各地で本格的に開催され始めるクリスマスイベント。今回は2025年12月20日(土)〜25日(木)に大阪のイオンモールで開催されるおすすめクリスマスイベントをピックアップ！
【画像】大阪のイオンモールで開催されるおすすめクリスマスイベントをまとめて紹介
■サンタクロースがやってくる！ (イオン藤井寺ショッピングセンター / 12月20日)
今年もイオン藤井寺ショッピングセンターにサンタさんがやってくる。指定時間に館内を練り歩くサンタさんと記念撮影ができる。子どもはもちろん大人も歓迎。記念撮影をした子どもにはサンタさんから先着でプレゼントがもらえる。プレゼントはなくなり次第終了。撮影用のカメラやスマートフォンなどの撮影機器の持参が必要。
【サンタクロースがやってくる！】イオン藤井寺ショッピングセンター / 大阪府藤井寺市岡2丁目10-11 / 2025年12月20日(土) / (1)11:00〜11:30、(2)13:00〜13:30、(3)15:00〜15:30 / 入場無料
■マリオ＆ドンキーコングがやってくる 〜撮影会〜 (イオンモール鶴見緑地 / 12月20日)
マリオとドンキーコングがイオンモール鶴見緑地にやってくる。マリオとドンキーコングと一緒に写真を撮ることができるイベント。参加費は無料で、整理券が必須。撮影は自身のカメラやスマートフォンを使用するため、撮影機器の持参が必要。
【マリオ＆ドンキーコングがやってくる 〜撮影会〜】イオンモール鶴見緑地 / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 / 2025年12月20日(土) / (1)11:00、(2)13:30、(3)15:30 / 入場無料 / 1組につき1枚整理券が必要。当日9:30より立体駐車場5F 32出入口(館外)にてすべての回(各回先着50組・計150組)の整理券を配布。10:00の時点で券に余りがある場合は、3Fサンシャインコートにて配布
■クリスマスカーニバルゲームランド (イオンモール鶴見緑地 / 12月20日)
ホバーボール、輪投げ、バスケットボール、ダーツといった4種類のミニゲームがそろう「クリスマスカーニバルゲームランド」。1階グリーンコートに設置され、ショッピングの前後や合間で気軽にチャレンジできる。ゲームをクリアした参加者には景品を用意。どんな景品がもらえるかは、クリアしてからのお楽しみ。
【クリスマスカーニバルゲームランド】イオンモール鶴見緑地 / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 / 2025年12月20日(土) / 10:00〜17:00 / 入場無料 イオンモールアプリのキッズクラブクーポンの提示が必要(1端末1回、1人1回限り)
■サンタさんと写真撮影会 (イオンモール四條畷 / 12月20日)
クリスマスツリーの前でサンタクロースと一緒に写真撮影が楽しめるクリスマスイベント。サンタに話しかけると、プレゼントがもらえるチャンスもある。撮影は自身のカメラやスマートフォンを使用するため、撮影機器の持参が必要。
【サンタさんと写真撮影会】イオンモール四條畷 / 大阪府四條畷市砂4-3-2 / 2025年12月20日(土) / (1)10:30〜11:00、(2)12:30〜13:00、(3)15:00〜15:30 / 入場無料 / イオンモールアプリ内キッズクラブにて予約が必要。各回55人まで。
■サンタクロースがやってくる！ (イオンモール日根野 / 12月20日)
イオンモール日根野にサンタクロースがやってくる。クリスマスツリーの前でサンタクロースと一緒に記念撮影をすることができる。撮影会の前は、モール内でサンタクロースの練り歩きも行われる。
【サンタさんと写真撮影会】イオンモール日根野 / 大阪府泉佐野市日根野2496-1 / 2025年12月20日(土) / 【撮影会】(1)11:00〜、(2)13:00〜、(3)15:00〜、【練り歩き】(1)10:45〜11:00、(2)12:45〜13:00、(3)14:45〜15:00 / 入場無料 / 撮影会の参加はイオンモールアプリクーポンの提示が必要
■お正月ワークショップ (イオンSENRITO専門館 / 12月20日・21日)
新年を目前に控えた週末に開催されるお正月グッズ作りのワークショップ。12月20日(土)は2026年の干支、午(うま)のオリジナル飾りを作るワークショップ、21日(日)はお正月に欠かせないミニしめ飾りを作るワークショップが開催される。いずれも整理券の配布や予約の受け付けが必要。
【お正月ワークショップ】イオンSENRITO専門館 / 大阪府豊中市新千里東町1-1-3 / 2025年12月20日(土)・21日(日) / (1)10:30〜、(2)11:30〜、(3)13:30〜、(4)14:30〜、(5)15:30〜、(6)16:30〜※21日(日)のみ / 12月20日(土)500円、21日(日)800円(いずれもイオンモールアプリで200円引きクーポン配布) / 12月20日(土)は10:10よりすべての回の整理券を配布。21日(日)はディアガーデンInstagramにて予約受け付け。※当日空き枠あれば整理券配布を実施。各回8人まで。
■工事現場 ちびっこランド (イオンモール堺鉄砲町 / 12月20日・21日)
子どもサイズで作られた本物さながらの建設用機械を使用し、工事現場の仕事を体験できるアトラクション。車輌を操縦したり、物を運搬したりすることで、働くことの楽しさを学べる。また、ヘルメットや反射ベストを着用し、誘導灯を持ちながら工事看板の前で写真撮影ができるフォトスポットも用意されている。
【工事現場 ちびっこランド】イオンモール堺鉄砲町 / 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 / 2025年12月20日(土)・21日(日) / 10:00〜17:00 / 1回200円。イオンモールアプリのキッズクラブクーポン提示で無料
■IBARAKI CHRISTMAS PARK (イオンモール茨木 / 12月20日・21日)
ワクワク楽しいミニゲームや大型のふわふわ遊具が登場。4種類のミニゲームがそろう「クリスマスカーニバルゲーム」では、ホバーボール、輪投げ、バスケットボール、ダーツにチャレンジできる。ゲームをクリアした参加者には景品を用意。また、大型のふわふわ遊具を設置した「ふわふわカーニバルランド」では、思いっきり体を動かして遊ぶことができる。
【IBARAKI CHRISTMAS PARK】イオンモール茨木 / 大阪府茨木市松ヶ本町8-30 / 2025年12月20日(土)・21日(日) / 11:00〜17:00(最終受付16:45) / クリスマスカーニバルゲーム：1回300円。ふわふわカーニバルランド：1回(12分)400円。いずれもイオンモールアプリのキッズクラブクーポン提示で100円引き(クーポン1枚につき1人)
■サンタクロースの撮影会＆グリーティング (イオンモール大日 / 12月21日)
サンタクロースと一緒に写真撮影やグリーティングを楽しめるクリスマスイベント。グリーティングでは、サンタからキャンディのプレゼントをもらえる。プレゼントは数量限定なので、なくなり次第終了する。撮影は自身のカメラやスマートフォンを使用するため、撮影機器の持参が必要。
【サンタクロースの撮影会＆グリーティング】イオンモール大日 / 大阪府守口市大日東町1-18 / 2025年12月21日(日) / 撮影会(1)13:00〜13:25、(2)15:00〜15:25、(3)16:30〜16:55 グリーティング(1)13:30〜13:40、(2)15:30〜15:40、(3)17:00〜17:05 / 入場無料 / 撮影会はイオンモールキッズクラブ会員限定、各回25組(合計75組)
■よしもとお笑いライブ (イオンモール大日 / 12月21日)
よしもと所属の人気芸人「ZAZY」、「遠足ダイスキタイム」が劇場を飛び出し、イオンモール大日でお笑いライブを開催する。爆笑必至のネタ披露や楽しいトーク、さらにはサイン色紙が当たるクイズ大会など盛りだくさんの内容で、抱腹絶倒のステージを届ける。
【よしもとお笑いライブ】イオンモール大日 / 大阪府守口市大日東町1-18 / 2025年12月21日(日) / (1)11:00、(2)15:00 / 入場無料 / 着座エリアでの観覧には整理券が必要。当日9:30より1F 郵便局前入口にてすべての回(各回50人)の整理券を配布。未就学児が保護者の膝の上で観覧する場合は、入場の際にスタッフへの声がけが必要。立ち見スペースは観覧自由。
■お絵かきサンタブーツづくり (イオンモール四條畷 / 12月21日)
自由にお絵かきをしてオリジナルのサンタブーツを作るワークショップ。作り方は、描いた絵をブーツにセットするだけで簡単。完成したサンタブーツには菓子を詰めて持ち帰ることができる。友達と交換するクリスマスプレゼントにも最適。
【お絵かきサンタブーツづくり】イオンモール四條畷 / 大阪府四條畷市砂4-3-2 / 2025年12月21日(日) / (1)10:30〜、(2)12:00〜、(3)13:30〜、 (4)15:00〜 / 1回400円。イオンモールアプリ内キッズクラブクーポンの提示で100円引き / 当日10:00よりすべての回(各回先着25人)の整理券を配布。定員になり次第、受付終了
■クリスマスコンサート (イオンモール日根野 / 12月21日)
泉佐野市少年少女合唱団によるクリスマスコンサート。泉佐野市在住の小学生から中学生までの少年少女約40人が、「あわてんぼうのサンタクロース」「赤鼻のトナカイ」「サンタが街にやってくる」など、合計12曲のクリスマスらしく楽しい歌を披露する。
【クリスマスコンサート】イオンモール日根野 / 大阪府泉佐野市日根野2496-1 / 2025年12月21日(日) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 入場無料
■サンタクロースがやってくる！ (イオンモール茨木 / 12月25日)
全長6メートルを超えるインパクト抜群のクリスマスツリーの前で、サンタクロースと一緒に写真撮影ができるクリスマスイベント。撮影会に参加した子どもには、サンタから菓子がプレゼントされる。手持ちカメラで1組ごとに1ショットずつ行うため、カメラやスマートフォンなどの撮影機器の持参が必要。
【サンタクロースがやってくる！】イオンモール茨木 / 大阪府茨木市松ヶ本町8-30 / 2025年12月25日(木) / (1)13:00〜、 (2)15:00〜、 (3)17:00〜 / 入場無料 / イオンモールキッズクラブにて予約が必要 / 各回先着50組
■CHRISTMAS MARKET (イオンモール堺北花田 / 12月12日〜25日)
イオンモール堺北花田が開業21年の歴史のなかで初めて開催するクリスマスマーケット。屋外広場には約8メートルの巨大クリスマスツリーが設けられ、きらびやかに装飾されたイルミネーションがここでしか味わえない非日常感を演出する。また、会場内にはワインやチキンなどのグルメ、クリスマスがもっと楽しくなるためのアイテムが詰まった雑貨の販売も行われる。
【CHRISTMAS MARKET】イオンモール堺北花田 / 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 / 2025年12月12日(金)〜25日(木) / 平日16:00〜21:00、土日11:00〜20:00 / 入場無料
■CHRISTMAS PARK (イオンモール堺鉄砲町 / 12月13日〜25日)
赤レンガ広場全体が、期間限定のクリスマステーマパークへと様変わりする。広場一面に並ぶ大型アトラクションやゲーム、夕方から始まる音楽と泡が舞い上がる幻想的なバブルが、歩くだけでもワクワクが広がるような非日常的空間を演出する。また、大型ふわふわ遊具やドリームトレインなど、家族で楽しめるアトラクションも充実。限定フードブースでは、クッキーやホットティーなどのクリスマスグルメを味わうこともできる。
【CHRISTMAS MARKET】イオンモール堺鉄砲町 / 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 / 2025年12月13日(土)〜25日(木) / 平日15:00〜19:00、土日11:00〜19:00(最終受付18:30) / 入場無料 アトラクションの利用はサンタチケット(3枚300円、1枚150円)が必要
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
