¡¡ÉÔµ¬Â§¤Ê¶ÊÀþ¤ÎÃæ¤Ë¸½¤ì¤¿Äá¤òÉÁ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤¬Instagram¤ÇÏÃÂê¤Ç¤¹¡£ÉÁ¤¯¤È¤¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÅÉÎÁ¤òÉÕ¤±¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ó¡¼¶Ì¡£»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¾×·âÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡¢¡Ö¤¨¡¼¡¼¡¼¡ª¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ë¤«¡ª¡©¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ó¡¼¶Ì¤ÇÉÁ¤¤¤¿¶ÊÀþ¤«¤é¡¢Äá¤¬½Ð¸½¡ª¡©
¡¡¥Ó¡¼¶Ì¥¢¡¼¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é²è²È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤Îeto¤µ¤ó¡Ê¡÷eto._.art¡Ë¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢º£²óeto¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ØÏÂ¤ò´¶¤¸¤ëÉ÷·Ê¤ËÑÛ¤ÈÎ©¤ÄÄá¡Ù¡£ÌµÃÏ¤ÎÍÑ»æ¤«¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄá¤¬¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡Ä¡ÄÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¡¡Çò»æ¤ò¥Ü¡¼¥É¤È³Û±ï¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¶´¤ß¡¢¹õ¤ÎÅÉÎÁ¤òÅÉ¤Ã¤¿¥Ó¡¼¶Ì¤ò³Û±ï¤Ë±è¤Ã¤ÆÅ¾¤¬¤¹¤È¤³¤í¤«¤éÆ°²è¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£³Û±ï¤Ë±è¤Ã¤Æ»Í³Ñ¤òÉÁ¤¯¤È¡¢Â³¤¤¤Æ¥³¥í¥³¥í¤È»ÍÊýÈ¬Êý¤Ë¥Ó¡¼¶Ì¤ÏÅ¾¤¬¤ê¡¢ÉÔµ¬Â§¤Ê¶ÊÀþ¤¬¼¡¡¹¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¥Ó¡¼¶Ì¤ÇÀþ¤òÉÁ¤½ª¤¨¤¿eto¤µ¤ó¡£¡Ö¹½¿Þ¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹õ¤¤Àþ¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿Çò¤¤»æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÄá¤Î»Ñ¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡£
¡¡¹½¿Þ¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿eto¤µ¤ó¡£¥«¥é¡¼¥Ú¥ó¤ò»È¤¤¡¢Àþ¤ÈÀþ¤Î´Ö¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÄ¿§¤ÎÇØ·Ê¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÅÉ¤ê¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢½ù¡¹¤ËÄá¤ÎÎØ³Ô¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÃå¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥Ó¡¼¶Ì¤Î¶ÊÀþ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Äá¤¬´°À®¡ª
¡¡¿§ÉÕ¤±Á°¤È¤Î°ã¤¤¤Ï°µ´¬¤Ç¤¹¡£¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¸«»ö¤Ë±þ¤¨¡¢¤Þ¤¿°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¡¼¶Ì¥¢¡¼¥È¤ÎºîÉÊ¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¡¢²è²È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦eto¤µ¤ó¡Ê¡÷eto._.art¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¥Ó¡¼¶Ì¥¢¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö3Ç¯ÄøÁ°¤Ë¡¢SNS¤Ç¥Ó¡¼¶Ì¤òÅ¾¤¬¤¹¥¢¡¼¥È¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËÅ¾¤¬¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤½¤³¤«¤é¹¹¤Ë³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¡¢¥Ó¡¼¶Ì¥¢¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¶È¤¬´Ç¸î»Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ó¡¼¶Ì¥¢¡¼¥È¤Ê¤É¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥¯¥¤¥°¥ëË¡¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥È¥»¥é¥Ô¡¼¤Î°ì¼ï¤Ç°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿È¶á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¤Ã¤«¤±¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡×
¡¼¡¼SNS¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖSNS¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤ó¤ÊÉÁ¤Êý¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ä¡¢¡ØÁÛÁüÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¡¼¶Ì¥¢¡¼¥È¤ò¸«¤Æ¡¢³¨¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ÄÅ¸¤Î¤ªÍ¶¤¤¤â¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼¡¼¥Ó¡¼¶Ì¤òÅ¾¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÅ¾¤¬¤¹¤È¤¤Ï¡¢²¿¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤»¤º¡¢Ìµ¿´¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¿´¤ÎÊý¤¬¡¢¥Ó¡¼¶Ì¤¬ÉÁ¤¯ËÜÍè¤ÎÄ¾Àþ¤ä¶ÊÀþ¤ò¤¤ì¤¤¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¼¡¼¥¢¡¼¥È¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¤É¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÆñ¤·¤¤ÅÀ¤ÏÅ¾¤¬¤·¤¿¤¢¤È¡¢²¿¤ÎÆ°Êª¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£²¿ÅÙ¤âÅ¾¤¬¤·¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÆ°Êª¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆ°Êª¤òÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ó¡¼¶Ì¤«¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¡¢¶Ã¤¤Î¥¢¡¼¥È¤ËÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í...¿§¤Î»È¤¤Êý¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª»ä¤Ê¤é»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×
¡Ö¤ª¤ï¤Ã¡ª¤³¤ó¤Ê¥¢¡¼¥È¤â¤¢¤ë¤ó¤ä¡©µ¤¤¬ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿´¶¡ª¤·¤«¤â¡ÄÄá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ªÅ·ºÍ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¤±¤É¾×·â¤Ç¤·¤¿¡Ä¡ª¡×
¡Ö¤³¤³¤«¤é¤É¡¼¤ä¤Ã¤¿¤é¡ª¡©¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤¬¡ª¡×
¡¡Instagram¡Ê¡÷eto._.art¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¡¼¶Ì¤ÇÉÁ¤¯¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¿´¤¬Ìö¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤eto¤µ¤ó¤ÎÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡¦ANNA¡Ë