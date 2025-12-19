帰省時の手土産にしたい「青森県のお土産」ランキング！ 2位「林檎けんぴ」を抑えた1位は？【2025年調査】
今年も残すところあとわずかとなり、帰省の計画を立てている人も多いのではないでしょうか。家族や親戚への日頃の感謝を込めて、心温まる地域の銘菓を選びたいものです。
All About ニュース編集部は12月8日、全国20〜60代の男女250人を対象に「帰省手土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、帰省時の手土産にしたい「青森県のお土産」を紹介します！
回答者からは「甘酸っぱくてりんごの美味しさが青森っぽいので」（50代女性／埼玉県）、「他の地域でなかなか売っていない。仕事の合間につまめるいいサイズ感のため」（20代女性／東京都）、「りんごの甘酸っぱさとカリカリの食感が新感覚。日持ちが良く、珍しさもあって話題になり、若い世代にも喜ばれる」（30代男性／滋賀県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「青森らしさと洋菓子としての食べやすさが見事に両立していて、帰省時の手土産としてとても使いやすい」（40代男性／大阪府）、「りんごの果肉感とサックリ生地が万人ウケし、個包装で配りやすく家族みんなで楽しめるから」（20代女性／東京都）、「りんごゴロッとで食べ応え◎みんなに喜ばれる味。日持ちもするので尚良い」（30代女性／大阪府）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：林檎けんぴ（マキュレハウス）／45票2位は「林檎けんぴ（マキュレハウス）」でした。青森県産のりんごを細くカットし、ゆっくりと時間をかけて低温乾燥。味付けをせずにりんごの味を100％生かした商品です。ノンフライかつやさしい甘みで、老若男女問わず喜ばれるお土産です。
1位：パティシエのりんごスティック（ラグノオ）／75票1位は「パティシエのりんごスティック（ラグノオ）」でした。青森県産りんごをシロップ漬けにし、スポンジ生地と一緒にパイ生地で包んだスティックタイプのスイーツ。フルーティーな香りと甘みが口いっぱいに広がります。個包装で配りやすいのも人気のポイントです。
