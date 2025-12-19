ハルビンからビザ免除で入国する旅客が前年同期比285．3％増に―中国

日本を出発する飛行機に乗って黒竜江省ハルビン市にやって来たインドネシア人の黄さんは気分を高揚させながら「世界最大の氷雪テーマパーク『ハルビン氷雪大世界』がオープンすると聞いている。ハルビンを経由するので、ついにそこに遊びに行ける」と話した。中国新聞網が伝えた。

中国の240時間以内のトランジットビザ免除措置実施が17日、開始から丸1年を迎えた。ハルビン出入境・国境検査所によると、ここ1年、ハルビン太平国際空港から出入国（境）した人の数は前年同期比20．6％増の延べ60万人以上に達した。うち、前年同期比285．3％増となる約6万人がビザ免除措置を利用した。

黒竜江省で唯一、同措置が適用されているハルビン太平国際空港では、措置実施後、外国人旅行者の入国のハードルが大幅に下がり、ハルビン市の観光市場に活気が一層高まったほか、同市ひいては黒竜江省の国際経済、貿易、文化交流が促進されている。

ハルビンで2月にアジア冬季競技大会が開催された期間、同市のインバウンド観光の予約は前年同期比で210％以上増に達した。多くの外国人アスリートやビジネスマンがビザ免除措置を利用して中国に入国し、一部の企業はそれを機に提携意向にも達した。（提供/人民網日本語版・編集/KN）