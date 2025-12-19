「雨水をためて裏庭にある野菜に水やり…」物価高で家計の厳しい52歳女性の“リアルな生活実態”
食費や光熱費などの高騰が家計を直撃しています。たとえ給料が上がったとしても、それよりも物価が上がってしまうため、生活が楽になるというより、むしろ苦しくなっていると感じる人も少なくないでしょう。
All Aboutが実施した「毎月の支出と現在の生活」に関するアンケートから、ユーザーのリアルな生活実態を紹介します。自分の家計と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
【大阪府在住、52歳女性の収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：独身（子なし）
・職業：自由業
・年収：500万円
・家賃（住宅ローン）：0円
・間取り：一軒家
・食費：8万円
・交際費：1万円
・電気代：2万円
・水道代：8000円
・車にかかる費用：1000円
・生活雑貨代：1万円
まず、女性に現在の生活に対して思うところ、考えていることを聞きました。
「物価がだんだん高くなってきていて、今までのような生活ができなくなっています。日頃から節約は心掛けていたのですが、これからは今まで手を付けていなかった食費を削るしかないと思っています」
これまでよくしていた外食を減らし、食事はほとんど自炊に切り替える予定だと言います。
「雨水をためて裏庭にある野菜に水をあげています。野菜など、自分で作れるものは裏庭で栽培していて、仏壇用の花も育てています」
物価上昇のために生活の見直しを余儀なくされ、食費削減に挑んでいる女性。雨水、家庭菜園など、自然の恵みを大切にする心掛けが、暮らしの原点を見つめ直す機会になるかもしれません。
＜調査概要＞
毎月の支出と現在の生活に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年10月22日
調査対象：全国10〜70代の200人（男性：66人、女性：133人、回答しない：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
