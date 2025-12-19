「ありえんやろ」CLのスピードランキングTOP10が発表！ パフォスFWが叩き出したダントツの数字にファン驚愕「異常やん」
全８節あるチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズは、第６節まで終了。同大会の中継を担当するWOWOWは12月18日に公式Xで、６節終了時点での「トップスピード」ランキングを発表。TOP10は以下の顔ぶれになった。
１位／ランドリー・ディマタ（パフォス／FW）39.6キロ
２位／ロイス・オペンダ（ユベントス／FW）36.2キロ
３位／ブラッドレー・バルコラ（パリ・サンジェルマン／FW）35.9キロ
ジェド・スペンス（トッテナム／DF）35.9キロ
５位／ピエール＝エメリク・オーバメヤン（マルセイユ／FW）35.8キロ
フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリー／MF）35.8キロ
７位／カリム・アデイェミ（ドルトムント／FW）35.6キロ
マティス・テル（トッテナム／FW）35.6キロ
ジェレミー・フリンポン（リバプール／DF）35.6キロ
10位／ニコラ・ペペ（ビジャレアル／FW）35.4キロ
欧州名門で活躍するタレントを差し置いて、キプロスのパフォスで活躍する28歳のベルギー代表FWがトップに立った。２位と３キロ差以上をつけるスピードに、SNSでは「異常やん」「ありえんやろ」「39.6ってやばくね？」「１位早すぎだろ」「ディマタって何者」「ダントツで速いじゃん」といった声があがった。
なお、パフォスは６戦を終え、１勝３分け２敗の勝点６で、36チーム中26位だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】１位は39.6キロ！ CLのスピードランキングTOP10
１位／ランドリー・ディマタ（パフォス／FW）39.6キロ
２位／ロイス・オペンダ（ユベントス／FW）36.2キロ
３位／ブラッドレー・バルコラ（パリ・サンジェルマン／FW）35.9キロ
ジェド・スペンス（トッテナム／DF）35.9キロ
５位／ピエール＝エメリク・オーバメヤン（マルセイユ／FW）35.8キロ
フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリー／MF）35.8キロ
７位／カリム・アデイェミ（ドルトムント／FW）35.6キロ
マティス・テル（トッテナム／FW）35.6キロ
ジェレミー・フリンポン（リバプール／DF）35.6キロ
10位／ニコラ・ペペ（ビジャレアル／FW）35.4キロ
欧州名門で活躍するタレントを差し置いて、キプロスのパフォスで活躍する28歳のベルギー代表FWがトップに立った。２位と３キロ差以上をつけるスピードに、SNSでは「異常やん」「ありえんやろ」「39.6ってやばくね？」「１位早すぎだろ」「ディマタって何者」「ダントツで速いじゃん」といった声があがった。
なお、パフォスは６戦を終え、１勝３分け２敗の勝点６で、36チーム中26位だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】１位は39.6キロ！ CLのスピードランキングTOP10