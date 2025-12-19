「トレジャーボクシングプロモーション」の代表で元WBO世界スーパーフェザー級王者の伊藤雅雪氏（34）が19日までに「トレジャーボクシングプロモーション」の公式YouTubeチャンネルを更新。17日に開催されたトリプル世界戦興行「U-NEXT BOXING.4」のWBOフライ級王者アンソニー・オラスクアガ（26＝米国、帝拳）の強さについて語った。

王者オラスクアガは、同級4位の桑原拓（30＝大橋）の挑戦を迎え撃ち、4回TKO勝利で圧倒的な強さを見せた。

伊藤氏は「ベストは桑原拓だった」と桑原の健闘を称えながらも、「トニー（アンソニー・オラスクアガ）がゴロフキンに見えた。無慈悲なジャブは、ほぼストレートだったもんね」と絶賛した。

「トニーは爆発力が凄いね。フライ級だと抜けてるね。あれは技術がある選手じゃないと難しい」とコメントした。

しかしこの試合直前に珍事が起こった。両者の選手コールが終わり、リングアナも「ラウンドワン！」とコールした。しかし開始のゴングがなかなか鳴らなかった。

オラスクアガがマウスピースを持っていないことが発覚。会場がどよめく中で、セコンド陣が控え室に取りに戻り、無事にマウスピースを着用して試合のゴングが鳴り響いた。

伊藤氏は“恩師”でもあるルディ・エルナンデス陣営に「チームちゃんとしないとダメだよ」と冗談交じりでイジった。